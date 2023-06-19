Узбекистан договорился с Россией о покупке газа

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

ВСУ почувствовали острый дефицит живой силы Latin America News Agency/Reuters
Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Путин дал гарантии мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин: На Украине «между собой в разговорах» подтверждают высокие потери Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление Российским банкам ограничили переводы в юанях Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин

    Главная тема


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    пожаловался жене


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    спецоперация на украине


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    работа на Украину


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    Видео

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    интернирование русских


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    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    энергетический парадокс


    Киев сам добил украинскую энергетику

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Узбекистан договорился с Россией о покупке газа

    Узбекистан договорился с Россией о покупке газа в течение двух лет

    19 июня 2023, 09:12

    Текст: Алина Власенко

    Россия и Узбекистан подписали договор о продаже Ташкенту газа в течение двух лет, годовой объем составит около 2,8 млрд кубометров, сообщила пресс-служба минэнерго Узбекистана.

    «Узгастрейд» и «Газпром экспорт» заключили договор купли-продажи сроком на два года. Годовой объем составляет около 2,8 млрд кубометров, передает ТАСС.

    Подписи под документом поставили министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    На прошлой неделе Газпром на полях ПМЭФ подписал договор с казахстанской QazaqGaz о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.

    Путин предположил, где может находиться Залужный
    Путин: Залужный может находиться за границей
    		   
    18 июня 2023, 11:21
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Валентина Григоренко

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.

    Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.

    Коментарии (30)
    В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
    WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
    		   
    18 июня 2023, 10:43
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».

    Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.

    Коментарии (27)
    Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
    Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
    		   
    19 июня 2023, 01:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.

    «Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».

    Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.

    Коментарии (31)
    Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»
    		   
    18 июня 2023, 14:54
    Фото: Михаил Метцель /ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Роман Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.

    Источник отметил, что правительство Британии и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, пишет Daily Mail.

    Он также напомнил, что на минувшей недели глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что нет гарантии, что перевод средств от продажи «Челси» Украине будет осуществлен до ухода британского правительства в отпуск в июле. Также он отметил, что правительство хочет быть уверено в том, что деньги «идут исключительно тем, кому они предназначены».

    Источник, близкий к средствам Абрамовича, заявил, что британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока таких гарантий нет.

    Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба «Челси».

    Коментарии (51)
    Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
    		   
    18 июня 2023, 14:25
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

    Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».

    «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».

    В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.

    Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.

    Коментарии (24)
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
    		   
    18 июня 2023, 14:13
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.

    В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.

    Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».

    Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.

    Коментарии (64)
    Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
    Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
    		   
    19 июня 2023, 01:18
    Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.

    Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

    Коментарии (22)
    Российским банкам ограничили переводы в юанях
    РИА «Новости»: Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях

    18 июня 2023, 13:02

    Текст: Ольга Никитина

    Bank of China с 13 июня 2023 года не принимает от российских банков платежи на перевод юаней банкам Европейского союза, Швейцарии, Великобритании и США, сообщили в кредитных организациях.

    В заявлении «Акибанка» сказано, что также запрещен прием переводов в китайских юанях в адрес филиалов данных банков в Китае. Речь идет как о банках-посредниках, так и о банках-получателях, передает РИА «Новости».

    Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.

    Об ограничении переводов также сообщил «Юникредитбанк». В сообщении кредитной организации сказано, что ограничения коснулись иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.

    Ранее сообщалось, что к китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков.

    Коментарии (32)
    Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
    Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив

    18 июня 2023, 17:55

    Текст: Ольга Никитина

    Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.

    Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.

    Коментарии (25)
    Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
    		   
    18 июня 2023, 16:41
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.

    Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.

    Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.

    Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.

    Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.

    До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.

    Коментарии (16)
    Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    		   
    18 июня 2023, 11:50
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.

    Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.

    Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.

    Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».

    Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
    		   
    18 июня 2023, 13:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.

    Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.

    Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.

    Коментарии (35)
    Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
    Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
    		   
    18 июня 2023, 12:07
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.

    Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.

    Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.

    Коментарии (6)
    Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин
    		   
    18 июня 2023, 13:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Бывший участник групп «Земляне» и «Лицей» гитарист Сергей Колчин ушел из жизни в 45 лет, сообщила солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

    Макаревич в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написала, что ушел Сергей Колчин – прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым им посчастливилось работать вместе. Она добавила, что очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано, передает РИА «Новости».

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    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
    		   
    18 июня 2023, 16:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.

    В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

    В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.

    Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».

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