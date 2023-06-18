Собянин назвал число переселенных москвичей с начала программы реновации

Около 120 тыс. москвичей переселились в новые квартиры с начала программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в своем Telegram-канале он написал, что расселены 757 домов. Кроме того, Собянин отметил, что с начала года стартовало расселение почти 120 домов, больше 12 тыс. москвичей уже заключили договоры на новые квартиры.

Кроме того, после договора на новую квартиру москвичам бесплатно предоставляются грузчики и автотранспорт.

Ранее власти Москвы сообщили, что в столице планируется достроить более 30 домов по реновации, их общая площадь составит свыше 850 тыс. кв. метров.