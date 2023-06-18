Путин назвал героической работу военных России в Марьинке

Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что от докторов, фельдшеров, медсестер и нянечек во многом зависит сохранение здоровья и жизни людей.

«День медицинского работника – конечно, это прежде всего профессиональный праздник, но о нем знают миллионы граждан России и спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувства благодарности, восхищения», – отметил глава государства в поздравлении, текст которого приводится на сайте Кремля.

По его словам, такое высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в российском обществе. При этом Путин обратил внимание, что «в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных».

«От вас, дорогие друзья, во многом зависит сохранение здоровья, а часто – и жизни людей. Поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения. Но не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам», – обратился президент.

Он поздравил всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных больницах и поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС.

«Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего», – отметил Путин.

Путин в видеообращении отдельно отметил самоотверженный труд военных медиков и специалистов, которые работают в новых регионах. «Особые слова благодарности – медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что в российском медицинском сообществе «сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости» Эти качества, как отметил Путин, проявляют также медики, находящиеся в Донбассе и Новороссии.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году будет построено 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры.