В Китае оценили риск военного конфликта с США

МИД Китая: Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала на статью Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен», опубликованную в преддверии визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.

Хуа Чуньин на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) разместила скриншот статьи, подчеркнув, что для многих китайских читателей подобная публикация является шантажом. Она отметила, что автору и редактору Bloomberg следовало бы взять уроки истории и географии, передает РИА «Новости».

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что «если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США», то он не будет вызван провокационными действиями с китайской стороны, которая «отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии».

Скорее всего, по ее словам, это произойдет из-за военных самолетов и кораблей США вблизи китайской территории. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение, подчеркнула Хуа Чуньин.

В статье Bloomberg говорится, что, по мнению Китая, «его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко».

Между тем Блинкен в воскресенье прибыл в Пекин, где пробудет 18 и 19 июня.