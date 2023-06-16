Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по климату

Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других стран

Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с определенным опережением, в отличие от других государств, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на ПМЭФ заявил, что Россия, в отличие от многих других стран, полностью выполняет все обязательства в этой сфере. Так, указал Путин, угольная генерация увеличивается в ряде государств, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды.



В то же время Путин напомнил, что российские власти приняли ряд законов, заставляющих бизнес соблюдать экологические нормы, передает ТАСС.

Путин также отметил усилия ОАЭ в сфере сохранения климата и подчеркнул, что Россия будет представлена на климатическом саммите в Эмиратах на достойном уровне.

Ранее Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.