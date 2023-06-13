Кабмин одобрил закон о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Правительство России рассмотрело и одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, говорится в сообщении Минфина России.

Налог не коснется компаний, созданный после 2020 года, а также тех, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд рублей.

«В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации – плательщики единого сельскохоз налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Часть прибыли пойдет в бюджет, если компания заплатит соответствующий налог, то он будет равняться 5%, уточнили в ведомстве. Средства от выплаты налога на сверхприбыль пойдут на поддержку нуждающихся семей.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Заплатить налог необходимо до 28 января 2024 года.