Путин подписал закон о гуманизации уголовно-исполнительной системы

Закон, предусматривающий гуманизацию уголовно-исполнительной системы, подписал президент Владимир Путин.

Закон предусматривает изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

В частности, повышается возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание, с трех до четырех лет. Эти дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или СИЗО.

Закон должен способствовать сохранению у женщин родственных связей с детьми.

Также предусмотрена возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в мобильных зданиях и сооружениях, отвечающих требованиям законодательства.

Норма площади этих помещений не может быть менее 5 кв. метров (ранее – не менее 4 кв. метров) на человека. Осужденные смогут выходить из них в ночное и нерабочее время, выходные, праздники без разрешения администрации.

Кроме того, устанавливается возможность использования в СИЗО для предупреждения побегов аудиовизуальных, электронных и других средств записи. Их перечень установит правительство, а порядок применения – Минюст.

Закон вводит дисциплинарную комиссию исправительных учреждений, она будет заниматься решением вопросов применения мер взыскания с осужденных, перевода их из одних условий в другие.

Закон меняет порядок снятия взысканий с осужденного, его перестанут признавать злостным нарушителем, если он за год после отбытия дисциплинарного взыскания не был подвергнут новому.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.