ФСБ заподозрила экс-сотрудников ОПК в Курской области в подготовке взрывов и шпионаже

ФСБ: Завербованные Украиной экс-сотрудники ОПК в Курской области передавали секретные сведения и готовили взрывы

Завербованные главным управлением разведки украинского Минобороны двое бывших сотрудников оборонного предприятия в Курской области передавали документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для Российской армии, сообщили в ФСБ.

Подозреваемые также готовили взрывы, которые должны были повредить железнодорожные пути на территории Курской и Белгородской областей, сообщается на сайте ФСБ.

Эти ж/д пути использовались для снабжения подразделений ВС России, участвующих в СВО, подчеркнули в ведомстве.

У подозреваемых изъяли пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения. Также у них нашли 150 тыс. долларов США.

Дело возбудили по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии», сейчас подозреваемые дают признательные показания. Их поместили под стражу.

Ранее в Омске арестовали бывшего работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, его задержали за шпионаж в пользу Германии.