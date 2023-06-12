Минобороны показало боевую работу гаубицы на День России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись работы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 ЗВО в День России, в ролике военнослужащие зарядили гаубицу и провели несколько выстрелов.

«В праздничный день выполняем боевые задачи, оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником – Днем России», – сказал в ролике старший офицер батареи с позывным «Француз».

В Telegram-канале министерства отмечается, что после победы военные дадут салют из своих орудий.

Артиллеристы занимаются огневой поддержкой мотострелковых подразделений, уничтожением украинских ДРГ и террористов, укрытой живой силы и бронетехники ВСУ и контрбатарейной борьбой, указали в ведомстве.