Пакистан оплатил первую партию нефти из России юанями

Министр нефти Пакистана Малик заявил об оплате первой партии российской нефти юанями

Пакистан оплатил прибывшую в порт Карачи первую партию нефти из России китайскими юанями, заявил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Как указал Малик в ходе телефонного разговора с Reuters, что ни при каком из сценариев убытков от переработки российской нефти для Пакистана не будет. Он не стал комментировать подробности сделки, однако выразил уверенность, что эта сделка жизнеспособна с коммерческой стороны, передает ТАСС.

Накануне премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф сообщил о прибытии в Карачи первой партии нефти из РФ, которая была приобретена со скидкой.

Ранее министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан выразил надежду на то, что стране удастся заключить с Россией долгосрочное соглашение о закупке нефти за юани.

Россия и Пакистан достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти в январе. Первая поставка нефти была заказана Пакистаном 20 апреля. Сообщалось, что ожидаемые поставки будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки. При этом власти Пакистана отмечали, что получат черное золото со скидкой, размер которой, по данным пакистанских СМИ, составит около 16-18 долларов за баррель.