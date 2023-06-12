«Волонтеры Победы» приняли участие в праздновании Дня России

Добровольцы во всех регионах страны провели торжественные патриотические и праздничные мероприятия на День России, 12 июня, ко многим активностям присоединились и проживающие за рубежом соотечественники.

«Отрадно видеть, что в нынешнее время ценности солидарности и взаимопомощи остаются главными для граждан страны. Каждый из нас стремится сделать жизнь другого лучше и помогать, как тем, кто находится в тылу, так и тем, кто сейчас сражается на передовой. Это в очередной раз доказывает, что россияне – люди с добрым сердцем и широкой душой. Наша главная сила в единстве, и кто бы что ни делал, эта связь нерушима», – сказала глава центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред думского по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Так, в этот день «Волонтеры Победы» провели всероссийскую историческую игру «Объединяющая народы», которую посвятили народному искусству и нематериальному культурному наследию.

Это командная игра, в которой участники выполняли задания, связанные одной сюжетной линией. Всем игрокам предстояло прикоснуться к элементам культуры народов, проживающих на территории страны, и собрать материалы для специального праздничного выпуска журнала ко Дню России.

Игры прошли в субъектах России и за рубежом. Например, в Египте мероприятие состоялось в Каире, где участниками стали студенты египетских вузов, жители государства, которые разделяют русскую культуру, и соотечественники, проживающие в Египте.

«Россия – это мы. Ведь главный ресурс любой страны – это люди! И неважно, в пределах территории мы находимся или за. Главное, что мы с Россией и словом, и делом. Сегодня провели игру для всех неравнодушных. Желающих познакомиться с народами России было большое количество. Все с энтузиазмом проходили задания игры и объединились в одну большую команду», – поделилась руководитель международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Египте Дарья Мацук.

«Волонтеры Победы» традиционно раздали жителям населенных пунктов ленты с триколором. Добровольцы не только вручали ленты, но и рассказывали про значение цветов государственного флага и о современных достижениях России.

Раздача лент в цветах российского флага прошла во всех регионах страны. В Волгоградской области «Волонтеры Победы» развернули в Центральном парке культуры и отдыха 80-метровое полотно триколора. В Москве ленты раздали на Поклонной горе в Парке Победы в рамках открытой программы Всероссийского патриотического форума. Там добровольцы движения организовали площадку, где каждый смог получить ленточку в цветах российского флага, написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, принять участие в тематической игре, прикоснуться к деятельности направлений движения, составить свое генеалогическое древо и узнать, как можно легко изучить историю своей семьи.

Площадку в Москве посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Также на Поклонной Горе возле Музея Победы «Волонтеры Победы», члены общественных организаций и награжденные золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации» и лауреаты государственных премий 2023 года приняли участие в церемонии поднятия флага Российской Федерации и возложении цветов.