|
|
По программе «Движения Первых» паспорта получили более 3 тыс. подростков
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
«Движение Первых» запустило 12 июня программу «Мы – граждане России!», в ходе которой подросткам вручили паспорта российских граждан, всего в этот день их вручили более 3 тыс. подростков.
Программа реализуется при активной и всесторонней поддержке МВД. Паспорта в торжественной обстановке получили несовершеннолетние, отличившиеся в спорте, науке, творческой, учебной или волонтерской деятельности.
Документы им вручили Герои России, представители органов исполнительной власти и МВД, спортсмены, выдающиеся деятели науки и культуры. Школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Они пообещали быть достойными гражданами, преданно служить своему Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России. На память каждому участнику церемонии достались эксклюзивные подарки – обложка на паспорт с символикой движения и значок «Движения Первых».
«Программа «Мы – граждане России», которую «Движение Первых» реализует при поддержке Министерства внутренних дел – это важный шаг на пути формирования активного и ответственного гражданского общества. В День России, мы вручаем паспорта 3 тыс. ребят более чем в 50 регионах страны. Среди них те, кто занимается общественной, творческой и интеллектуальной деятельностью. Наша перспективная задача сделать в ближайшие годы вручение паспортов важным моментом в жизни и запоминающимся событием для каждого 14-летнего подростка», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.
В Москве церемония состоялась в одном из самых знаковых мест в столице – на Поклонной горе. Ребят поздравили Герой России, ведущий специалист Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт Андрей Борисенко и руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.
«Я рад сегодня поздравить ребят, молодых патриотов нашей страны, с получением такого важного в жизни документа как паспорт. Важно, что такое событие происходит в День России, на Поклонной горе, спасибо Движению Первых, которое организовало такую возможность для ребят. Желаю молодым людям жить так, чтобы вами можно было гордиться. Вы – часть нашей великой страны, и гордость за вас – это гордость за нашу Родину», – сказал получающим свой первый взрослый документ Андрей Борисенко.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Умер Сильвио Берлускони
|
|
Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни, сообщили СМИ.
Как пишет Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице в Милане, передает ТАСС.
Отмечается, что в медучреждение съехались все пять его детей. Первые соболезнования близким политика начали поступать от соратников и политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле», где он находился более одного месяца.
Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Изначально был удачливым бизнесменом, в 1994 году, после периода успешной предпринимательской деятельности в сфере строительства и телекоммуникаций, будучи миллионером, Берлускони начал политическую карьеру, трижды возглавлял правительство. После второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранявшим пост на протяжении всего установленного пятилетнего срока. В третий раз Берлускони становился премьером в 2008 году.
Всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели, что не помешало ему стать, как говорили, «адвокатом России». В годы его правления «Группа семи» расширилась за счет России до «восьмерки». Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Долгие годы Берлускони был владельцем футбольного клуба «Милан», а недавно купил «Монцу», которую вывел в серию А.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия
|
|
Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.
Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС.
По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка
Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка
Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС.
Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев.
Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
|
|
Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве.
В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам».
Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета.
Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе
В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе
|
|
Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.
Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».
Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.
«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
В ЕС захотели хранить газ на Украине
Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия
|
|
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.
Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.
Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.
В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении
Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении
Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Российские блогеры отреагировали на смерть Берлускони
|
|
Российские блогеры назвали бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони императором публичного пространства, личностью, способной пробивать стены как в бизнесе, так и в политике.
«В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере. Он даже оплатил свою учебу в университете с помощью пения и игры на музыкальных инструментах на круизных судах. Позднее он вернулся в музыку, но уже как автор слов песен на неаполитанском языке. В 2003 году к приезду Владимира Путина Берлускони написал песню «Я всегда думаю о тебе». Во время встречи Берлускони исполнил несколько неаполитанских песен: ’O Sole Mio, Torna a Surriento, I' te vurria vasa, арии из опер «Тоска» и «Турандот», а также «Я всегда думаю о тебе». Рассуждая о смерти, Берлускони сказал с присущим ему сардоническим юмором: «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем – а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!» – сообщается в Telegram-канале «Небожена».
В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» авторы называют Сильвио Берлускони одним из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков, неутомимым и даже одержимый бонвиваном, «способным пробивать стены как в бизнесе, так и в политике».
«Император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс», – пишут блогеры.
«Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P», – пишет «Россия в глобальной политике».
Экономист Антон Любич назвал Берлускони настоящей личностью с мнениями, взглядами, позицией.
«Личность, лишенная подленького страха их высказывать и бросаться в извинения и «вы-меня-не-так-поняли» при первом же окрике, столь свойственных тефлоновым подделкам, заполонившим современную политику. Личность, вызывающая уважение, а не брезгливость, как эти тефлоновые манекены. Всегда его уважал. Как человека, сделавшего себя с нуля, поднявшегося на вершину с бедных миланских окраин. Как верного католика, не впавшего в грех гордыни и помнящего о Боге, хотя сделал себя с нуля. Как юриста, как предпринимателя, как политика... R.I.P», – почтил память Берлускони Любич.
Писатель Марина Юденич рассказала о его любви к женщинам.
«Деньги, футбол, власть следовали потом. Именно в таком порядке. Россию он тоже любил, и она платила ему взаимностью.
А еще он подрабатывал певцом на круизном лайнере, чуть не стал жертвой маньяка и бесчисленное множество раз представал перед судом, но всякий раз выходил сухим из воды. По-моему, его жизнь удалась вполне.
Прощайте, дон Берлускони!» – написала она в блоге.
Ранее СМИ сообщили, что ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни.