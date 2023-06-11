В Иране испытали способный нести семь килограммов боеприпасов беспилотник

Tasnim: В Иране прошли успешные испытания способного нести до семи кг боеприпасов мультикоптера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) провел успешные испытания нового мультикоптера, который может нести боеприпасы общим весом до 7 кг., сообщило агентство Tasnim.

По его данным, беспилотник Nessa способен сбрасывать снаряды с высоты 500 метров, а также нести одновременно до 10 боеприпасов небольшого размера и поражать различные цели, передает ТАСС.

Как отметило Tasnim, разработка мультикоптеров обусловлена тем, что террористические группировки, действующие близ исламской республики, как правило, базируются в труднодоступных районах, по которым можно наносить удары с помощью беспилотников.

Ранее WSJ писала, что российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине.