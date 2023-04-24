WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю

Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.

Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.

WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.

Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.

Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.

В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.