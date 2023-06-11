Киев назвал число документально поддержавших вступление Украины в НАТО стран альянса

Замглавы офиса президента Украины Жовква сообщил о поддержке вступления страны в НАТО 20-ю членами альянса

Сейчас с 20 странами НАТО достигнута «формализация поддержки» членства Украины в альянсе, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщил Жовква, в субботу украинский президент Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо подписали совместную декларацию, в которой говорится о том, что Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО, передает ТАСС.

Жовква заявил, декларация «четко фиксирует поддержку канадской стороной получения Украиной членства в НАТО, как только позволят условия». По его словам, «это самая сильная формулировка среди всех стран G7, которые являются членами НАТО», передает РИА «Новости».

Он отметил, что ранее подобный документ Украина подписала с Румынией.Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. В НАТО входит 31 государство.