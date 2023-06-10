Подведены итоги всероссийской Добро.Конференции-2023

Участники всероссийской Добро.Конференции-2023 из 88 регионов России подвели в Самаре итоги работы

В Самаре завершила работу всероссийская Добро.Конференция, которая в 2023 году собрала почти 4,5 тыс. участников из 88 регионов России.

На конференции было объявлено о начале работы 301 нового Добро.Центра и презентованы актуальные программы федерального масштаба – дан старт волонтерской программе Всемирного фестиваля молодежи-2024, определены 100 пилотных вузов, в которых с 1 сентября будет внедрен курс «Обучение служением», разработана программа по социализации военнослужащих СВО для штабов #МЫВМЕСТЕ, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добро.Конференция – ежегодное профессиональное событие платформы ДОБРО.РФ и Добро.Центров, которые открываются во всех областях России в рамках поручения президента по специальной социальной франшизе. За шесть лет платформа ДОБРО.РФ объединила почти 5 млн россиян и свыше 76 тыс. организаций, участвующих в социальных проектах и волонтерстве. Организаторы Добро.Конференции – Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), платформа ДОБРО.РФ совместно с правительством Самарской области при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.

На церемонии закрытия к участникам и гостям Добро.Конференции обратился начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что за время проведения Добро.Конференции количество Добро.Центров в России увеличилось на более чем 300 организаций, а значит, помощь станет еще доступнее. Новиков обратил внимание, что волонтерское сообщество в России растет, идея волонтерства овладела миллионами.

В пресс-службе АВЦ отметили, что в Добро.Конференции приняли участие почти 4,5 тыс. человек из 88 регионов страны – представители Добро.Центров, лидеры волонтерских, благотворительных, социальных организаций, университетов и молодежных объединений. На конференции работали более 120 спикеров и тренеров. Участники Добро. Конференции прошли образовательную программу, подготовленную экспертами и партнерами Добро.Центров, среди которых Фонд президентских грантов, ВЦИОМ, ВШЭ, Российский Красный Крест, Волонтеры-медики, D-Group.Social, Собиратор, Благосфера, Другое Дело, АНО Центр обеспечения качества деятельности НКО «ОКНО», Форум Доноров, Российское общество «Знание». Состоялось более 80 мероприятий разных форматов, проведено семь образовательных треков.

Кроме того, пресс-службе АВЦ сообщили, что было объявлено об открытии 301 нового Добро.Центра, руководители которых подписали лицензионное соглашение на получение франшизы. Центры развития добровольчества появятся в Иркутской, Воронежской, Ростовской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской областях, Краснодарском, Пермском, Хабаровском, Ставропольском крае, Башкирии, Калмыкии и Адыгее, а также в Ямало-ненецком автономном округе и других регионах России.

Также были подведены итоги специального грантового конкурса Росмолодежь.Гранты и Ассоциации волонтерских центров на развитие Добро.Центров. Объявлены 19 победителей.

Помимо этого, был дан старт заявочной кампании в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров. Созданный в честь этого тематический мурал на фасаде Поволжского государственного колледжа стал первым наследием фестиваля. Фестиваль молодежи соберет 20 тыс. участников со всех континентов. Для реализации волонтерской программы планируется привлечь 5 тыс. человек – граждан, проживающих на территории России, в том числе 250 жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В целях отбора волонтеров Фестиваля на конкурсной основе будут определены 20 центров привлечения и подготовки волонтеров в каждом федеральном округе России. Прием заявок ведется на сайте до 30 июня.

Кроме того, были определены 100 пилотных российских вузов, в которых с 1 сентября 2023 года будет запущен курс (модуль) «Обучение служением». Модуль «Обучение служением» был разработан Министерством науки и высшего образования совместно с Ассоциацией волонтерских центров и НИУ ВШЭ в рамках поручения президента. Модуль предполагает включение в образовательные программы вузов спецчасов, во время которых студенты будут создавать общественные проекты по своей специальности, а также смогут защитить их в качестве диплома. На презентации «Обучение служением» стало известно, что Всероссийский молодежный форум социального призвания, который проводится в Санкт-Петербурге, теперь будет полностью посвящен «Обучению служением». Также были подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую социальную практику среди вузов (награждены 14 из 17 лауреатов конкурса).

В пресс-службе АВЦ отметили, что был объявлен старт приема заявок на участие во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды Душой». Общий призовой фонд конкурса – 40 млн рублей. Максимальный размер гранта на создание центра «серебряного» добровольчества (Добро.Центра #МолодыДушой) – 1,5 млн рублей, на социальный проект – 300 тыс. рублей. Сроки конкурса в 2023 году: 6 июня – 2 октября. Заявки на участие принимаются до 24 июля на сайте. Конкурс «Молоды Душой» проходит в рамках поручения президента. Организаторы – Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд «Память поколений» при поддержке Минтруда и соцзащиты, Росмолодежи и АНО «Национальные приоритеты».

Кроме того, была разработана базовая программа, которая ляжет в основу работы штабов #МЫВМЕСТЕ по взаимодействию с военнослужащими СВО и их семьями. Экспертное обсуждение было посвящено ключевым принципам и модулям программы. Определены основные способы реализации программы, выработана модель коммуникаций с ключевыми партнерами, уточнена оргструктура штабов и метрики эффективности – критерии и показатели для предметной оценки результатов, которые планируется достигнуть в рамках первого этапа программы. Выработанные меры поддержки военнослужащих и их семей будут тестироваться и тиражироваться на базе инфраструктуры штабов #МЫВМЕСТЕ в партнерстве с государственным фондом поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Помимо этого, презентована модель деятельности общественных центров помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Такие центры заработают в рамках совместного проекта Ассоциации волонтерских центров и Российского Красного Креста при участии Министерства труда и социальной защиты. В 2024 году будет запущено пилотирование проекта для сбора обратной связи, выработки стандартов и методических рекомендаций, в 2025–2026 годах проект будет масштабирована на уровне регионов. К 2027 году планируется наладить системную работу таких центров по всей стране.

Спикерами Добро.Конференции-2023 стали: заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, председатель Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) Сергей Чирков, первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, гендиректор Фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Дмитрий Земцов, заместитель гендиректора АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Лариса Сулима, председатель совета Союза волонтерских организаций и движений, руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский, заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев, врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Дмитрий Покровский.