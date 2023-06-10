В Иркутске у реки пропала маленькая девочка, пока ее родители распивали спиртное

В Иркутске девочка пропала недалеко от реки, пока ее родители распивали на берегу спиртное, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 9 июня, когда компания взрослых отдыхала у реки Ушаковки с детьми. В какой-то момент собравшиеся обнаружили пропажу ребенка, сообщили в ведомстве.

Информация о пропаже поступила 9 июня от матери девочки. Сейчас полиция и волонтеры ведут поиск пропавшей, всего задействовано около 100 человек, лодки и квадрокоптеры. Следователи допустили, что ребенок мог утонуть.

Ранее сообщалось, что в Омской области двухлетний мальчик утонул в наполненной водой покрышке от трактора К-700.