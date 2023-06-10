Россиянин Демин и мексиканец Пачеко стали победителями юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянин Ярослав Демин и мексиканец Родриго Пачеко в матче с итальянцами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту одержали победу в финале матче юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Демина и Пачеко, матч длился 59 минут, передает РИА «Новости».

Демину 17 лет, в юниорском рейтинге ITF он занимает седьмое место, Печеко 18 лет, он находится на первом месте.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.