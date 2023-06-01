Подготовку общественного наблюдения за выборами обсудили на форуме «Сообщество»

Наблюдатели будут обучаться по обновленным методическим материалам, включающим и контроль за ДЭГ, рассказали эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) и представители общественных палат на региональном форуме Общественной палаты (ОП) России «Сообщество», открывшемся в Воронеже. На одной из сессий участники обсуждали инфраструктуру общественного наблюдения на старте электорального цикла.

Модератор сессии, глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что в этом году совместно с партнерскими организациями и IT-экспертами будет разработан «Золотой стандарт» наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), говорится на сайте НОМ.

«На данный момент чек-лист включает 45 вопросов, включающих контроль за электронным голосованием на всех этапах работы системы», – сообщил он, добавив – документ находится на стадии обсуждения и доработки. Григорьев также отметил, что на выборах этого года, на площадке ОП будет вновь применяться технология «цифрового сейф-пакета», который позволит проконтролировать целостность и неизменность данных в системе ДЭГ.

За расширение общественного контроля на все формы, виды и стадии голосования последовательно выступает ассоциация НОМ. Об этом в своем выступлении подчеркнул председатель НОМ, член СПЧ при президенте России Александр Брод.

«Институт общественного наблюдения заслужил доверие россиян. Его действие необходимо расширять на все стадии избирательного процесса. Также рекомендуем регионам продолжать практику работы общественных штабов – это хорошая площадка для диалога с различными общественно-политическими силами, точка притяжения электоральных экспертов для независимой оценки выборов», – отметил Брод.

Контроль за электоральным циклом-2023 будет также проводить мониторинговая рабочая группа по выборам совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов рассказал, что в этом году рабочая группа начет контроль за соблюдением прав участников выборов со дня объявления избирательных кампаний.

Ассоциация НОМ готовит для наблюдателей обновленную базу методических материалов и цифровые решения. Подробнее об этом рассказал заместитель председателя корпуса «За чистые выборы», федеральный координатор НОМ Алексей Песков.



«Важно понимать, что общественный наблюдатель сегодня – это не статист или человек, лишь визуально оценивающий отдельные этапы дня голосования. На его плечах серьезная миссия – вовремя идентифицировать и купировать конфликт или нарушение на самых первых стадиях их зарождения. Для того, чтобы общественный наблюдатель в полной мере мог сориентироваться в ситуации, мы закладываем в обучающие программы новые блоки, связанные с конфликтологией, новациями в законодательстве, типологией проблемных ситуаций», – рассказал Песков. Обучающая программа по подготовке общественных наблюдателей в регионах стартует уже в июне.