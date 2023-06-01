Вице-премьер Чернышенко швырнул на пол новый российский планшет перед Мишустиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» изучил новую российскую разработку – планшетный компьютер.

Планшет Kvadro показали Мишустину на стенде компании YADRO. Глава правительства отметил, что планшет тяжелее зарубежных аналогов, передает ТАСС.

Производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики устройства. Так, зампред правительства России по цифровой экономике и инновациям Дмитрий Чернышенко с размаху кинул планшет на пол, чтобы показать его надежность. Устройство, по всей видимости, не пострадало и в рабочем состоянии опять оказалось в руках у Мишустина.

По словам руководителя компании, с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, «все остальное в нем уже российское». Мишустин попросил прислать ему образец, когда планшет полностью станет российским.