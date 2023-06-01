В «Движении первых» рассказали о возможностях для детей и молодежи на московском фестивале

Фестиваль «Движение первых» объединил детей и молодежь со всех 89 регионов России, запуская дополнительные образовательные программы для подрастающего поколения. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи. Ранее в Москве на ВДНХ открылся фестиваль «Движение первых».

«На фестивале, организованном РДДМ «Движение первых», собрались дети из всех 89 регионов России, в том числе – ребята из новых регионов», – рассказали в пресс-службе РДДМ. В Москве на ВДНХ представлены разнообразные площадки, где дети и подростки могут найти для себя новое увлечение и приобрести новые навыки. Здесь же учат оказывать первую помощь, а также организован сбор книг для новых регионов. Кроме того, на площадке работают шатры всех 12 направлений «Движения первых», в том числе добровольчество, патриотизм, спорт, а также площадки партнеров – МЧС, РЖД, Росатома, «ВКонтакте».



«Также у нас есть массовые тематические площадки в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, в «Сенеже» и «Машуке» – круглогодичных центрах, которые расширяют образовательные программы. Сейчас «Движение первых» запускает вместе с «Сенежем» и «Машуком» дополнительные региональные программы, чтобы показать нашему подрастающему поколению масштаб возможностей, которые предоставляет государство для личностного и карьерного роста», – указала собеседница.



«Кроме того, в честь Года наставника и педагога у нас стартовала акция «Благодарю!», чтобы школьники могли благодарить не только наставников, но и близких сверстников. Также на фестивале выступали дети–герои, совершившие подвиг, спасшие кого-то или сделавшие что-то полезное. Помимо этого, у нас прошла церемония вручения паспортов в рамках программы «Мы – граждане России». Мы вручаем паспорта ежемесячно в памятные даты. Эта программа реализуется при поддержке МВД», – отметили в пресс-службе.

В понедельник президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.

«Уверен, что фестиваль станет ярким праздником, поможет вам включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул», – отметил президент. Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты».

Всероссийский фестиваль проводится 1-2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия проходят в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».

На ВДНХ в четверг прошла торжественная церемония открытия и запуск проекта «Университетские смены». Там же прошла церемония вручения главного документа в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». В церемонии участвовали министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Первый паспорт в торжественной обстановке получили 20 ребят из Москвы, которые отличились в спорте, науке, творческой, учебной или волонтерской деятельности.

«Торжественное вручение паспорта гражданина России – это то важное событие, которое помогает 14-летнему подростку осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединенного общими ценностями и идеалами», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.