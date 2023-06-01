|
|
Фестиваль «Движение первых» объединил детей и молодежь со всех 89 регионов России
В «Движении первых» рассказали о возможностях для детей и молодежи на московском фестивале
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Фестиваль «Движение первых» объединил детей и молодежь со всех 89 регионов России, запуская дополнительные образовательные программы для подрастающего поколения. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи. Ранее в Москве на ВДНХ открылся фестиваль «Движение первых».
«На фестивале, организованном РДДМ «Движение первых», собрались дети из всех 89 регионов России, в том числе – ребята из новых регионов», – рассказали в пресс-службе РДДМ. В Москве на ВДНХ представлены разнообразные площадки, где дети и подростки могут найти для себя новое увлечение и приобрести новые навыки. Здесь же учат оказывать первую помощь, а также организован сбор книг для новых регионов. Кроме того, на площадке работают шатры всех 12 направлений «Движения первых», в том числе добровольчество, патриотизм, спорт, а также площадки партнеров – МЧС, РЖД, Росатома, «ВКонтакте».
«Также у нас есть массовые тематические площадки в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, в «Сенеже» и «Машуке» – круглогодичных центрах, которые расширяют образовательные программы. Сейчас «Движение первых» запускает вместе с «Сенежем» и «Машуком» дополнительные региональные программы, чтобы показать нашему подрастающему поколению масштаб возможностей, которые предоставляет государство для личностного и карьерного роста», – указала собеседница.
«Кроме того, в честь Года наставника и педагога у нас стартовала акция «Благодарю!», чтобы школьники могли благодарить не только наставников, но и близких сверстников. Также на фестивале выступали дети–герои, совершившие подвиг, спасшие кого-то или сделавшие что-то полезное. Помимо этого, у нас прошла церемония вручения паспортов в рамках программы «Мы – граждане России». Мы вручаем паспорта ежемесячно в памятные даты. Эта программа реализуется при поддержке МВД», – отметили в пресс-службе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.
«Уверен, что фестиваль станет ярким праздником, поможет вам включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул», – отметил президент. Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты».
Всероссийский фестиваль проводится 1-2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия проходят в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».
На ВДНХ в четверг прошла торжественная церемония открытия и запуск проекта «Университетские смены». Там же прошла церемония вручения главного документа в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». В церемонии участвовали министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Первый паспорт в торжественной обстановке получили 20 ребят из Москвы, которые отличились в спорте, науке, творческой, учебной или волонтерской деятельности.
«Торжественное вручение паспорта гражданина России – это то важное событие, которое помогает 14-летнему подростку осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединенного общими ценностями и идеалами», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.
Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
|
|
Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета».
В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.
6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
|
|
Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
Индия захотела добиться соглашения по процессу расширения БРИКС из-за Китая
Bloomberg: Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС из-за Китая
Индия хочет добиться соглашения относительно расширения БРИКС, так как опасается, что Китай и его союзники ее оттеснят на второй план, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал ранее сообщал, что 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС и еще шесть сделали это неофициально.
Как пишет Bloomberg, все нынешние члены БРИКС поддержали концепцию расширения, однако Индия хотела бы, чтобы было достигнуто соглашение о процедуре, передает РИА «Новости». Тем самым Индия хочет получить гарантию, что КНР с союзниками не оттеснят ее на второй план.
Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.
Залужный попросил у США дальнобойные снаряды для контнаступления
Главком ВСУ Залужный рассказал генералу США Милли о планах по наступлению и попросил дальнобойные снаряды
|
|
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и попросил поставить Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды.
В своем Telegram-канале он указал, что провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению, передает ТАСС.
Залужный указал, что уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов, среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете «Политико», что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.
В среду координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США.
Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в России в розыск.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
|
|
Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
|
|
Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли
|
|
Профессор Стэнфордского университета заявил, что инопланетяне посещали Землю, и, более того, они «все еще здесь», так как эксперты сейчас ведут работу над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.
Об этом доктор Гарри Нолан заявил на конференции в Манхэттене под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО», пишет издание Daily Mail.
Нолан по поручению ЦРУ расследовал случаи загадочного Гаванского синдрома, который поражал сотрудников посольств по всему миру. Доктор наук проводил эксперименты по анализу материалов, предположительно выброшенных за борт при полетах НЛО.
Ведущему Алексу Клокусу Нолан заявил, что вероятность того, что инопланетяне были на Земле, 100%. Он предположил, что люди видели их ранее, но не заметили в них ничего особенного.
Напомним, в декабре 2013 года в Конгрессе США прошли слушания, на которых конгрессмены вместе с учеными обсудили вопрос существования внеземных цивилизаций.
Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ
Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому прекратил службу, сообщил близкий к ВМФ России источник.
«Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому больше не мог нести службу, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в последние несколько лет подлодка обеспечивала испытания новых атомных подводных крейсеров классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».
Теперь этой работой займутся подлодки проекта 671РТМ, заключил он.
Напомним, в феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что «Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России и направили на утилизацию.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
|
|
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
|
|
Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
|
|
Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года
Федеральная корпорация по страхованию вкладов: Американские банки столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов
|
|
Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов в объеме 472 млрд долларов на фоне банкротств крупных финансовых учреждений Соединенных Штатов, говорится в отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США.
В отчете отмечается, что общий объем депозитов американских банков сократился на рекордные с 1984 года (когда власти начали собирать такие данные) 2,5%, а прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Регулятор отслеживает показатели 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений, передает ТАСС.
Сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов (превышающие 250 тыс. долларов), поскольку застрахованные депозиты выросли на 255,1 млрд долларов, или на 2,5%, на фоне обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. При этом Федеральная корпорация по страхованию вкладов США подчеркивает, что крупнейший отток денежных средств на счетах был, по сути, компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале выросло на 14,4%.
По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, отток депозитов продолжается четвертый квартал подряд, а его объем растет.
Напомним, в прошлый вторник российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал крах 250 американских банков из-за скрытых долгов. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен решила обсудить угрозу дефолта Соединенных Штатов с главами американских банков.
Путин выразил уверенность в победе России
Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.
Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».
«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.
МИД: Киев блокировал все инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС
В МИД заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе направленные на создание на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александра Грушко, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.
В комментарии замглавы МИД, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в отношении реакции Украины необходимо отметить, что она не стала для России сюрпризом. По его словам, Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия – МАГАТЭ и Украина – МАГАТЭ, передает ТАСС.
Грушко отметил, что Украина отвергла и предложение руководителя агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По его мнению, эта инициатива Рафаэля Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию.
Замглавы МИД подчеркнул, что Гросси и секретариатом МАГАТЭ при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Украины и ее нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать инициативу так и не удалось.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость и неангажированность и открыто осудит действия Украины, которая неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента.