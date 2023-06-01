Росдетцентр провел мероприятия для школьников по всей России

В Международный день защиты детей, который на этот раз проходит под эгидой Года педагога и наставника, советники директоров школ по воспитанию и специалисты Росдетцентра устроили множество мероприятий для детей и молодежи во всех российских регионах.

На ВДНХ в День защиты детей стартовал «Фестиваль Движения Первых». В рамках фестиваля, организованного РДДМ «Движение Первых», Росдетцентр развернул импровизированный детский коворкинг – творческую лабораторию, которая позволит на практике познакомиться с основами Новой философии воспитания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В течение двух дней посетителей площадки Росдетцентра ждут интерактивы и мастер-классы с участием советников директоров по воспитанию, педагогов-блогеров и экспертов Российского детско-юношеского центра.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил площадку Росдетцентра, побеседовал с советниками директоров по воспитанию, которые приехали из разных субъектов России, и узнал, как реализуется проект «Навигаторы детства» на региональном и муниципальном уровнях.

На «Фестивале Движения Первых» Росдетцентр представляет проекты, которые сегодня являются фундаментом Новой философии воспитания. Младших школьников ожидают мастер-классы и подвижные игры с активистами «Лиги вожатых», программы «Орлята России» и волонтерами добровольческого проекта «Добро не уходит на каникулы». Собственными разработками в сфере видеоблогинга и создания информативного контента для социальных сетей со старшеклассниками поделятся Навигаторы детства из разных городов страны.

Директор Росдетцентра Александр Кудряшов рассказал, что одним из приоритетов государственной политики России сегодня является создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения, его правовой и социальной защищенности. По его словам, в рамках задач, поставленных государством в сфере педагогики и воспитания, реализует свои проекты Росдетцентр, а советники директоров по воспитанию из проекта «Навигаторы детства», активисты «Лиги вожатых» и программы «Орлята России», а также волонтеры движения «Добро не уходит на каникулы» день за днем преображают педагогическое пространство России, возрождают институт наставничества и создают российской системе воспитания новые прекрасные традиции.

1 июня на эскалаторах Московского метрополитена зазвучали детские голоса и стихи Сергея Владимировича Михалкова. Акция «Рифмы детства», реализованная по инициативе Росдетцентра, приурочена сразу к двум знаменательным событиям – Международному Дню защиты детей и юбилею выдающегося поэта Сергея Владимировича Михалкова. В 2023 году вся Россия празднует 110-летний юбилей со дня рождения автора знаменитого «Дяди Степы», произведения Михалкова для детей и взрослых давно стали частью культурного кода России. В акции «Рифмы детства» приняли участие дети из пяти регионов: ДНР, Калининградской, Костромской, Оренбургской, Омской областей.

К онлайн-марафону «Детство – время для новых открытий» присоединятся тысячи Навигаторов детства из 49 регионов России. В течение всего дня в прямом эфире педагогов и их воспитанников ожидают встречи с интересными людьми и мастер-классы от специалистов Росдетцентра, конкурсы и розыгрыши призов, выступления творческих коллективов и множество праздничных сюрпризов.

1 июня в «ВКонтакте» стартовала уникальная акция «Не игрушка, а чудо». Цель проекта – мотивировать младших школьников к творчеству и создать банк идей для российских производителей мягкой игрушки. В рамках акции дети по всей стране нарисуют воображаемые мягкие игрушки на заданную тему и разместят рисунки в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами конкурса #Неигрушкаачудо. Победители конкурса получат в подарок игрушки, созданные по своим эскизам.

В Новосибирской области Навигаторы детства и их воспитанники, а также активисты родительского сообщества, примут участие в фестивале «Небо для всех», организованном в честь Дня защиты детей в городе Бердске. В рамках фестиваля, цель которого – еще раз привлечь внимание детей и взрослых к таким вечным ценностям, как семья, дружба, связь поколений, здоровый образ жизни, в небо поднимется множество ярких воздушных змеев. Вместе с советниками директоров по воспитанию дети и взрослые изготовят их своими руками.

Праздничные мероприятия, организованные педагогами проекта «Навигаторы детства», который реализует Российский детско-юношеский центр, пройдут сегодня в 49 регионах России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.