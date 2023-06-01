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Антонов заявил о безразличии США к преступлениям Украины
Посол в США Антонов: Новый пакет помощи демонстрирует безразличие США к преступлениям Киева
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Вашингтон, направляя Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, демонстрирует безразличие к преступлениям Украины и поддерживает вылазки ВСУ в Россию, заявил посол в США Анатолий Антонов.
Посол подчеркнул, что США по-прежнему продолжают участвовать в эскалации украинского кризиса. По словам Антонова, вместо того чтобы призвать режим президента Украины Владимира Зеленского к ответу после атаки дронов на Москву, Вашингтон не только демонстрирует безразличие к этим преступлениям, но и продолжает оказывать военную поддержку Киеву.
«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят», – подчеркнул дипломат, слова которого приводятся в Telegram российского диппредставительства.
Антонов также указал на проблемы внутри самих США. Он отметил, что часть помощи, которую Вашингтон направляет Киеву, можно было бы направить на решение острых миграционных проблем на южных границах Соединенных Штатов. «Однако американские власти не хотят видеть реальность. Такое ощущение, что они зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России», – считает посол.
США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма
МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал
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Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.
Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.
Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.
Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.
История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.
«С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.
Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
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Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.
«Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.
«Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.
«Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.
Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.
Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.
Байден прокомментировал российские удары по объектам на Украине
Байден заявил, что российские удары по объектам на Украине не стали неожиданностью
Российские удары по объектам на Украине не были чем-то неожиданным, заявил президент США Джо Байден.
По его мнению, в связи с этим необходимо предоставить Украине «все, в чем она нуждается». Он заявил, что США «все еще» изучают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, передает ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.
Atlantic: На Украине понимают, что без помощи США уже проиграли бы России
Жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая Соединенными Штатами военная помощь, выразила мнение обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк.
Публицист отметила, что лично пообщалась с украинцами во время поездки в Киев, и подчеркнула, что ее собеседники признали, что Украина находится в полной зависимости от властей США – американского оружия и денег, передает RT.
Шейк добавила, что большинство украинцев понимают, что без американской поддержки уже произошел бы экономический коллапс в стране, а конфликт закончился бы разгромом ВСУ.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
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В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России.
«Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он.
«Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник.
«Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.
Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов.
МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма из-за высказываний о россиянах
Российские правоохранители объявили в розыск сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма, в отношении которого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний.
В базе МВД сообщается о розыске гражданина США Грэма Линдси Олина, родившегося 9 июля 1955 года. Статья, по которой американец объявлен в розыск, не уточняется, передает ТАСС.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Позже агентство Reuters сообщило, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма.
В США мировую дедолларизацию сочли разрушительным ударом со стороны России
Американский журналист Моррис назвал мировую дедолларизацию разрушительным ударом со стороны России и Китая
Россия и Китай «нанесли очередной разрушительный удар по Западу», все больше государств отказываются от доллара, а внутри БРИКС работают над его заменой, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис указал, что «Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия – все отходят от доллара для проведения транзакций», передает РИА «Новости».
Как отметил Моррис, западные СМИ практически не освещают действия БРИКС в этой области. Он заявил, что доллар оказался «менее привлекательным», в частности, из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита.
Моррис подчеркнул, что США по-прежнему занимают деньги у Китая, расходуя их на ВПК. Он заявил о «блестящей схеме отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США». Моррис также считает, что отказ от российского топлива нанес ущерб только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью «заменила» европейских импортеров другими странами.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировая дедолларизация уже началась и на практике, и в концептуальных выступлениях.
В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России
Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.
Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».
Грэм порадовался реакции России на его высказывания
Американского сенатора Грэма порадовал вызванный его высказываниями «гнев» России
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что его «невероятно радует» тот «гнев», который у России вызвала его «приверженность Украине».
Грэм в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал «знаком почета» объявление его в розыск российскими властями. Он заявил, что продолжит «поддерживать свободу Украины». Грэм заявил, что готов «подчиниться юрисдикции Международного уголовного суда», если российская сторона поступит так же. «Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, судя по предоставленной Украиной видеозаписи, Грэм заявил об «удачных» вложениях США в Украину, в результате которых «умирают русские». Reuters со ссылкой на полную запись беседы, заявило, что такое высказывание возникло в результате украинского монтажа.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Грэму прояснить ситуацию. Российские правоохранители объявили в розыск сенатора, в отношении которого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний.
Антонов обвинил США в поощрении украинских террористов к атакам России
Посол РФ в США Антонов: Заявления Вашингтона об атаке беспилотников в Москве поощряют украинских террористов
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Заявления Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В российском диппредставительстве процитировали Антонова, который заявил, что в Москве обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. Он подчеркнул, что, по сути, это поощрение украинских террористов, передает ТАСС.
Он задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории. Российский дипломат обратил внимание, что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно. Антонов заявил, что Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. Дипломат отметил, что столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве.
Антонов подчеркнул, что террористическая атака киевского режима не имела никакого военного смысла, так как удар был нанесен по жилым домам россиян, что однозначно и без преувеличения необходимо рассматривать как теракт.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим. В администрации США заявляли, что Вашингтон якобы не поддерживает использование американской техники для атак по России.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.