СМИ: На Украине судят людей за лайки и репосты в соцсетях

Deutsche Welle: Лайки и репосты в «Одноклассниках» стали поводом для судебных дел на Украине

Весной прошлого года в УК Украины появилась статья «об отрицании или оправдании российской агрессии», СМИ выяснили, что больше всего дел по этой статье касаются лайков в соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках».

Как сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), правоохранители Украины считают отметку «класс» в «Одноклассниках» распространением информации, поскольку такие сообщения появляются в ленте рекомендаций у других пользователей.

В СБУ полагают, что обвиняемые украинцы знали об этой особенности соцсети, поскольку уже пользовались ей ранее. А чтобы доказать, что сообщения кто-то видел, следователи указывают количество «друзей» обвиняемых в этой соцсети.

Кроме того, обвинения предъявляют и тем, кто в соцсетях пересылает пророссийские сообщения другим пользователям, такие действия расценивают как «склонение к пророссийской позиции».

Кроме того, СБУ проверяет заявления граждан в СМИ. Так, например, жительница Сум получила год условно, заключив сделку со следствием. Она дала комментарий местному телеканалу, в котором заявила, что агрессором является Украина.

Также на Украине возбуждаются уголовные дела из-за доносов. Так, житель Львова в телефонном разговоре с соседом называл конфликт демилитаризацией и денацификацией Украины, восторгался советским КГБ и призывал Россию разбомбить польский Жешув. Сосед записал разговоры и засвидетельствовал их в суде.

Мужчина свою вину не признал, заявив, что «Украина не существует и никогда не существовала». Суд назначил ему полгода ареста.

Ранее в Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке.