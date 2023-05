В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин Политолог: «Бессмертный полк» стал событием наднационального масштаба Политолог Рудаков: Проведение «Бессмертного полка» на фоне СВО подчеркивает вектор России на сохранение исторической правды

Акция «Бессмертный полк» стала важнейшей историко-патриотической составляющей нашего общества. А проведение мероприятия на фоне спецоперации придает ему особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. С начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «За 11 лет акция прошла путь от региональной инициативы до события наднационального масштаба. Сейчас в ней принимают участие миллионы россиян, в том числе президент Владимир Путин. К мероприятию присоединяются и множество соотечественников по всему миру», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «За эти годы появилось много новых форм участия, например, сетевой формат, автопробеги, «Стена памяти». Сейчас акция фактически приходит в каждый дом, на каждую улицу. И можно с уверенностью сказать, что сегодня это важнейший историко-патриотический социальный ритуал, фактор развития нашей гражданской культуры», – указал он. «В нынешнем году «Бессмертный полк» приобретает особый смысл и демонстрирует преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Свое место в «Бессмертном полку» наряду с героями Великой Отечественной войны занимают герои спецоперации. Это крайне символично. Наши граждане не отделяют борьбу с нацизмом во времена Великой Отечественной от аналогичного противостояния, идущего прямо на наших глазах на Украине», – пояснил аналитик. «Немаловажную роль в поддержании исторической памяти играет и президент Владимир Путин. Напомню, глава государства говорил о том, что история страны начитается с истории семьи. Он поддержал «Бессмертный полк» не только на государственном уровне, но и за счет личного примера. Благодаря этому акция стала очевидным для всех результатом политики страны, направленной на сохранение исторической правды», – подчеркнул эксперт. «Гордость за предков, победивших нацизм в 1945 году, стала важнейшей составляющей российской идентичности. Сегодня это чувство является мощнейшим мотивационным фактором, вдохновляющим на защиту суверенитета России и наследия Победы», – резюмировал Рудаков. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне шествие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие в мероприятии приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов

Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС. Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин. Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск. В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.



Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости». Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск. Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр. Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года. Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности. Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.

В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО. Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.

Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья. По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости». Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине. СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ 8 мая 2023, 02:31 Текст: Антон Никитин

«Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров

В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета». В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника.

В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета». В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника. Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных 7 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве

На видео

На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС. На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов. Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях. Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м 8 мая 2023, 01:43 Текст: Антон Никитин

Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». «Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер». Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. Новости СМИ2 Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении

Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости». По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов. Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС. Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов 8 мая 2023, 03:45 Текст: Антон Никитин

Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ» выпустили песню «Черная свеча» о злобе украинских радикалов. Клип опубликован в Telegram-канале рэпера РИЧ (Ричарда Семашкова). Исполнителями стали Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ». Они пожелали здоровья Захару Прилепину и почтили память Александра Шубина. Как поясняется в комментарии под видео, исполнители решили посмотреть на этот военный конфликт с неожиданного ракурса и представить, как думают пропитанные ненавистью к нам люди на той стороне, а также попытались отрефлексировать зло, которое с каждым днем становится все чернее и циничнее.

Свечка черная горит – Пушкин выйди – говорит

Свечка черная смолит, разобьем мы весь гранит Мы забудем язык вражеский-ненашенский Мы попляшем на могилах разукрашенных Мы не вы, вы нас не лучше, мы свободнее Лара Крофт к нам приезжала в преисподнюю Свечка черная горит – огонь оранжевый Света нет и воздух чем-то тут заряженный Мама, мама, я хочу чтоб они умерли Папа, папа, поделись со мною пулями Свечка черная горит, но веет холодом Черный ворон как дракон летит над городом Долго я искал вас в душе моей Пути темные Ночь беззвездная да сестра моя Свеча черная Не прощу я, что у нас родная кровь Отомщу я за всю братскую любовь Не хочу, не хочу с тобою жить в ладу Пусть мне плохо – я люблю свой темный путь Пусть без Бога – обойдемся как-нибудь До конца, до конца я этот путь пройду Долго я искал вас в душе моей Пути темные Ночь беззвездная да сестра моя Свеча черная Темные пути. Знал, что прилетит Мне ответочка В дом пришел отец. Это мой конец Злая весточка Напомним, в июле прошлого года Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра. Новости СМИ2 Рогов: ВС России ударили по складам ВСУ в Запорожской области Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России ударили по складам и позициям ВСУ в Запорожской области 8 мая 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Орехов Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале про прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в городе Орехов Запорожской области. Кроме того, по имеющейся у него информации, взрывы также прозвучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне. Рогов отметил, что это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях за последние месяцы. Ранее стало известно, что ВСУ стали размещать системы ПВО на крышах жилых многоэтажных домов в Киеве. В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы Общественница из Турции Шарлак: Мероприятия ко Дню Победы положительно воспринимаются в Турции

Мероприятия ко Дню победы мы проводим не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак, комментируя проведение акции «Стена памяти» в Турции. «В Анкаре «Стены Памяти» были открыты в трех точках – Русском доме, русскоязычной школе «Гюч колледж» и центре Ассоциации русской культуры. Кроме того, акция проходит и в других городах Турции, в частности в Манисе и Анталье», – сказала Евгения Шарлак, председатель ассоциации русскоговорящей молодежи Анкары, представитель движения «Волонтеры победы» в Турции. «Такие мероприятия для нас не в новинку. Еще до пандемии мы в ассоциации русскоговорящей молодежи и совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции проводили различные акции ко Дню Победы. Ведь Великая Отечественная война – это наша история, которую мы помним и гордимся», – отметила она. «У большинства из членов нашей ассоциации деды и прадеды воевали в Красной Армии и освобождали мир от фашизма. Поэтому мы считаем, что крайне важно сберечь эту память, чтобы передать ее своим детям», – рассуждает собеседница. «В Турции проживает много людей из постсоветского пространства, все очень положительно воспринимают акцию «Бессмертный полк», и проводимые в рамках нее «Стены памяти». Конечно, большая часть тех, кто принимает в них участие – это наши соотечественники. Но большой интерес проявляют и турки, они интересуются как самим мероприятием, так и историей тех событий. Мы ни разу не сталкивались с негативом в адрес этих акций», – рассказала Шарлак. В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д. «Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Новости СМИ2 В Испании рассказали о проведении акции «Бессмертный полк» Общественница из Виго: В «Бессмертном полку» поучаствовало большинство русских жителей города 7 мая 2023, 21:27 Текст: Дарья Волкова

«Бессмертный полк» в нашем городе прошел очень мирно и дружно. Участники рассказывали о своих предках и возлагали цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго Марина Бахтина, комментируя проведение мероприятия в Испании. «Сегодня в Испании акция «Бессмертный полк» прошла как минимум в двух городах – Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских», – рассказала Марина Бахтина президент ассоциации «Славяне в Галисии», организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго в Испании. «Нас очень поддержали в проведении «Бессмертного полка» испанцы, в том числе представители различных партий. Участники пришли с портретами своих героических предков и с цветами. Встречались мы около монумента павшим от рук фашистов в Испании», – отметила она. «Все желающие рассказывали о своих предках, их истории и боевой путь. На митинге также присутствовал почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо. Мы раздавали всем пришедшим георгиевские ленточки и к ним листовки с описанием ее значения на испанском языке. Все прошло очень мирно и дружно, без каких-либо эксцессов», – продолжила собеседница. «Можно сказать, что наша главная миссия, во имя которой мы проводим такие мероприятия – это сохранение исторической памяти. К сожалению, ее сегодня очень часто пытаются исказить, перетянуть на себя. В Европе, например, зачастую благодарят Францию, Англию за победу над фашизмом. А про Советский Союз тактично забывают, как будто мы там не участвовали. Поэтому мы поднимаем эти темы и напоминаем людям, что победило содружество стран антигитлеровской коалиции, вместе», – подчеркнула Бахтина. Ранее акция «Бессмертный полк» прошла во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. «Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Напомним, в России и за рубежом также стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам, подчеркнула собеседница.