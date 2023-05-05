Депутаты новой волны рассказали о подготовке ко Дню Победы

В России завершается подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Депутаты новой волны в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в торжественных мероприятиях, поздравили ветеранов и рассказали о планируемых в День Победы акциях и мероприятиях.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком дала старт акции «Стена Памяти» — одного из новых форматов проведения «Бессмертного полка».

«В рамках акции в различных учреждениях, на предприятиях, в домах культуры будут установлены специальные стенды, на которые любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя. Наша акция – это возможность встретиться с семьей, близкими, достать архивные фотографии, медали родных Героев, рассказать детям их истории побед. Сегодня мы еще лучше понимаем, через что пришлось пройти нашим ветеранам. Как им было тяжело. Но они справились. Потому что объединились. Тыл и фронт – объединились и победили», – рассказала депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон.«В течение трех дней посетила поисковые лагеря на озере Круглом, в районе Вороново и Гайтолово. В Ленинградскую область съезжаются много региональных отрядов и можно увидеться, пообщаться с поисковиками», – поделилась впечатлениями Цунаева.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич («Единая Россия») дал старт акции «Георгиевкая лента» в Херсонской области. Кроме того, депутат лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина («Единая Россия») приняла участие в акции «Окна Победы» и вместе с участниками Российских студенческих отрядов и Российского движения детей и молодежи украсила рисунками окна своего кабинета в Госдуме.

«Эта акция имеет большое значение, потому что она напоминает всем о том, что победа в Великой Отечественной войне — это не просто данность, а результат самоотверженности и героизма наших предков. Каждый рисунок, каждая надпись на окнах – это память о тех, кто защищал нашу Родину и победил в войне», – написала Дрожжина в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») рассказал о поздравлении ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и вдов ветеранов-фронтовиков в Кемеровской области. «Задача – дойти до каждого лично, поздравить, поговорить по душам, ведь все эти люди очень преклонного возраста, для них важно общение», – сообщил Киселев.

Член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов («Единая Россия»), сооснователь участвующего в специальной военной операции отряда «Бессмертный Сталинград», вместе с бойцами посетил Парад кадетов в Кировском районе Волгограда. «Здорово, что в Волгограде-Сталинграде не прерывается настоящая связь поколений, память о беспримерном подвиге великого поколения победителей для наших мальчишек и девчонок не какие-то пафосные рассказы, а живая, часто личная история», – поделился парламентарий.

Депутаты новой волны также лично навестили ветеранов. Так, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин («Единая Россия») вместе с «Волонтерами Победы» навестил ветеранов в Удмуртии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») зашла в гости к ветеранам в Москве, поздравила с праздником и передала подарки. «Мы продолжаем нашу добрую и правильную традицию помощи и поддержки наших ветеранов! Внимание и забота – это всегда бесценно!» – подчеркнула Буцкая.