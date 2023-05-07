Эксперт рассказал, как попадал в поселок задержанный за подрыв машины Прилепина

Задержанный за подрыв машины писателя Захара Прилепина попадал в поселок Пионерский в Нижегородской области необычным путем, рассказал полковник полиции Нижнего Новгорода в отставке Алексей Трифанов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Так, по словам Трифанова, в поселке Пионерский дремучие места, в основном к поселку ведут грунтовые дороги. Одна дорога на въезд, она же на выезд. Как оказалось, задержанный ездил в поселок не на машине. Отрывок рассказа Трифанова опубликован в Telegram-канале «Соловьев».

Задержанный несколько раз менял общественный транспорт, въезжал через деревню Козлово и шел до Пионерского более 10 км каждый раз по глухому лесу. За домом Захара Прилепина, считает Трифанов, он следил в течение нескольких месяцев.

Эксперт добавил, что задержанный, вероятнее всего, был обучен, знал досконально маршрут. Но при этом пути для отступления отработаны не были.

Ранее Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».

Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.