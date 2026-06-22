Нефтепроводчики присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания»

Tекст: Вера Басилая

Памятное мероприятие состоялось в московской штаб-квартире «Транснефти». Церемонию посвятили чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции, а также увековечиванию памяти погибших при выполнении боевых задач, следует из сообщения на сайте «Транснефти».

«С первых дней проведения специальной военной операции ПАО “Транснефть” занимает активную позицию в реализации государственных задач и оказывает поддержку Вооруженным силам Российской Федерации», – отметил президент компании Николай Токарев. Он добавил, что 563 сотрудника уже удостоены государственных наград за мужество и героизм.

«Сегодня, как наши отцы, деды и прадеды 85 лет назад, мы боремся за право быть хозяевами на своей земле, за право на созидательный труд для нас и будущих поколений», – заявил Токарев.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Игорь Сиваков подчеркнул важность сохранения исторической памяти и поблагодарил коллектив за всестороннюю помощь армии.

«Сегодня склоняем головы в память о погибших защитниках нашего Отечества и благодарим поколение победителей за то, что сохранили нашу страну. Невольно проводим параллели дня сегодняшнего, когда наши военнослужащие героически отстаивают рубежи Родины на линии боевого соприкосновения. Благодарим такие компании, как “Транснефть”, тысячи ее сотрудников и волонтеров, которые оказывают всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам», – отметил он.

В ходе акции Сиваков вручил отличившимся работникам ведомственные медали «За помощь и милосердие».

Кроме того, первый заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов передал волонтерам нагрудные знаки «Всё для Победы».

В завершение памятных мероприятий по единой системе оповещения во всех дочерних обществах организации в 64 регионах страны объявили минуту молчания.

В понедельник в России прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.