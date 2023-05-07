Медведев пригрозил совершившим покушение на Прилепина последствиями

Медведев: С приговоренными к пожизненному заключению иногда случаются несчастные случаи

Необходимо, чтобы совершающие преступления осознавали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению могут случаться происшествия и несчастные случаи, так зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал подрыв автомобиля сопредседателя «Справедливой России – За правду» Захара Прилепина.

Медведев в своем Telegram-канале похвалил сотрудников МВД, задержавших преступников, которые совершили теракт против Прилепина. По его словам, по уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения.

Он отметил важность того, чтобы преступники понимали, что даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания, по мнению Медведева, быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».

Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.