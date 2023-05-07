В Турции рассказали о предложении США отправить Украине С-400

Чавушоглу: США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.

По его словам, США предлагали Турции предоставить контроль над С-400, но это затронуло бы независимость страны, передает РИА «Новости».

Чавушоглу добавил, что Анкара получала от США различные предложения по С-400 и «если бы была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас».

Он отметил также, что Турции предлагали отправить С-400 на Украину, но получили отказ.

Ранее газета Aydinlik со ссылкой на собственные осведомленные источники писала, что поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является обычным в мировой практике военно-технического сотрудничества.

Напомним, ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте. В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.