Наибольшим риск умереть от жары в Европе оказался в Париже

Париж возглавил рейтинг городов Европы, в которых наиболее высока вероятность умереть от жары

Наиболее высоким риск умереть от жары в Европе оказался в Париже, далее в рейтинге следуют Амстердам и Загреб, свидетельствует исследование международной группы ученых.

Соответствующая статья опубликована в научном журнале Lancet Planet Health. В исследовании проанализировали уровень избыточной смертности из-за жары в 854 городах и городских районах Европы в 2000–2019 годах. В этом отношении Париж выделялся для всех возрастных групп, возглавив рейтинг, пишет Local со ссылкой на AFP.



На место в рейтинге повлияла аномальная жара 2003 года, которая сильно сказалась именно на Франции. Кроме того, в Париже проблему создают цинковые крыши, которые сохраняют тепло, и отсутствие зеленых насаждений (бетонные поверхности также сохраняют больше тепла). Хотя городские власти намерены предпринять ряд шагов для исправления ситуации, также ведется подготовка к сценарию «Париж при 50°C».

В 2022 году неожиданно жаркая и безветренная погода в Европе привела к серьезным экономическим последствиям – цены на газ выросли до рекордных 2500 долларов за тысячу кубометров на бирже.