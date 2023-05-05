Волонтеры благоустроили ко Дню Победы более 20 тыс. мемориалов и воинских захоронений

В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы и представители партии «Единая Россия» благоустроили памятные места и воинские захоронения, уже привели в порядок 20 тыс. мемориалов.

Так, двадцатитысячным благоустроенным памятным местом стал мемориал, посвященный местным жителям села Тихоновка Запорожской области, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На плитах мемориала поименно выбиты имена всех, кто проживал в этом селе и боролся за Великую Победу.

По словам председателя центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы России по развитию гражданского общества Ольги Занко, формат такого рода исторического просвещения – благоустройство памятников – давно стал ежегодным, благодаря им молодежь больше узнает об истории своего региона, героических подвигах земляков.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре добровольцы провели уборку на всех мемориалах: как в крупных населенных пунктах, так и в малых отдаленных поселениях, куда пока можно добраться только через водную переправу.

Волонтеры Ростовского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» провели субботник на Северном кладбище города Ростова-на-Дону, где находится более 2500 захоронений, среди которых участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, а также защитники Отечества, которые в разные годы отдали жизни за нерушимость родных границ.

В преддверии 9 Мая уже по традиции «Волонтеры Победы» и единороссы Тюменской области облагородили территорию сквера Петра Потапова в г. Тюмени, в котором находится памятник торпедному катеру «Комсомолец». В годы войны его выпускали на Тюменском судостроительном заводе.

После субботника все участники почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу в память о работниках, трудившихся на заводе в военные годы, и тех, кто ушел прямо с завода на фронт и не вернулся с войны.

В преддверии Дня Победы субботники также проходят в Краснодарском крае, Белгородской области и других регионах России. Планируется, что ко Дню Победы совместными усилиями добровольцы, партийцы и неравнодушные граждане проведут субботники на более чем 30 тыс. памятных мест.

Напомним, 7 апреля «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» дали старт традиционному всероссийскому субботнику. В уборках принимают участие добровольцы, партийцы, молодежь, школьники и неравнодушные жители регионов.