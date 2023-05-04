В США усомнились в возможности Украины противостоять России без военной помощи Запада

Рогов: Основным направлением контрнаступления ВСУ станет Токмак

Рогов: ВСУ попытаются через Токмак заполучить выход к Азовскому морю

Противник стремительно увеличивает количество личного состава и техники в Запорожской области. Очевидно, что именно это направление станет основным. Возможно, ВСУ попытаются через Токмак заполучить выход к Азовскому морю, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области.

«В настоящее время обстановка на Запорожском направлении контролируемая. Однако накануне в южном пригороде Орехова противник сначала отработал артиллерией, после этого пошел в атаку. В таких случаях всегда сложно понять, что именно планируется осуществить – разведку боем или полноценную попытку прорыва», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши военные, конечно, всегда готовы к обороне и понимают, что никаких рисков допускать нельзя. Любая разведка боем, увенчавшаяся успехом, может превратиться в прорыв, и тогда у противника может появиться шанс на полномасштабное контрнаступление», – отметил он.

«На Запорожском направлении собраны серьезные силы и резервы ВСУ. Если еще неделю назад на передовой между Ореховом и Гуляйполем было около 12 тыс. бойцов, то за последние дни туда переброшены еще три бригады и большое количество бронетехники. Кроме того, противник активно использует авиацию. Все это может говорить о приоритетности данного направления для контрнаступления противника», – рассказал собеседник.

«Одной из основных целей ВСУ в регионе может стать город Токмак, поскольку по направлению к нему меньше всего населенных пунктов, только степи и небольшие речки, которые легко перейти. Кроме того, здесь минимальное плечо до побережья Азовского моря, выход к которому противник, по-видимому, попытается заполучить», – полагает Рогов.

Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать «началом конца существования всего киевского режима».

Также сообщается, что российские силы в результате ночного удара по подконтрольному Киеву городу Запорожье поразили три объекта, используемых ВСУ для ведения боевых действий. По словам Рогова, речь идет об объектах, находящихся выше ДнепроГЭС, на обоих берегах Днепра.

Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.

В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко не согласился с Пригожиным и отметил, что полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями.