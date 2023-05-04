В завод нефтепродуктов в Ростовской области врезался беспилотник

Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА врезался в конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и взорвался

Беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался, возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, передает ТАСС.

Он уточнил, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, пострадавших нет, причиненный ущерб оценивается как незначительный, возгорание было ликвидировано силами служб предприятия.

Ранее на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Кроме того, накануне ночью загорелся рзервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.