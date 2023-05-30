Названы сроки начала эксперимента по маркировке безалкогольных напитков

В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке соков и безалкогольных напитков

Эксперимент по маркировке средствами идентификации соков и безалкогольных напитков пройдет в России с 1 июня по 31 августа текущего года, следует из постановления правительства.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, маркировке подлежат некоторые безалкогольные напитки, в том числе с соком, передает РИА «Новости».

По словам гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, технологии уже отработаны в других товарных группах: вода, молоко, пиво, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов.

В Минпромторге отметили, что участие в эксперименте является добровольным и бесплатным, оборудование для тестирования процессов предоставляется оператором на безвозмездной основе.

Напомним, в конце марта Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года.