Китаист Маслов: У народа КНР есть жуткая обида на Вашингтон за колоссальное давление на Пекин и Москву

Власти и народ КНР достигли консенсуса – Россия воспринимается как верный союзник и партнер. А вот на США в Пекине есть большая обида, поскольку в СМИ постоянно говорят о давлении Штатов на Поднебесную и Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее более 80% китайцев обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине.

«Китайский обыватель воспринимает НАТО как обобщенный западный блок, угрожающий глобальной безопасности. По мнению рядового жителя КНР, альянс подчиняется США и реализует американские интересы. На бытовом уровне люди мыслят именно так», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«У народа КНР имеется и жуткая обида на Вашингтон. Ежедневно китайцы читают местные СМИ, где ситуация подается в ключе колоссального давления Штатов на Пекин и Москву. Подобные утверждения наслаиваются на традиционные симпатии к России, что в сумме и дает ошеломительную поддержку нашей страны», – подчеркивает эксперт.

«В этом плане официальная позиция Китая не противоречит мнению населения. В принципе, можно говорить об имеющемся консенсусе властей и граждан, который заключается в восприятии России как верного союзника и партнера», – отмечает собеседник.

«Таким образом, желание общества улучшить отношения с США не стоит рассматривать как своеобразный демарш. Китайцы по своей натуре люди не конфликтные, но предприимчивые. В вопросах взаимодействия со Штатами и ЕС они руководствуются экономическими соображениями. Иными словами, с ними просто выгодно вести бизнес», – акцентирует Маслов.

«То есть обыватель КНР в данном вопросе как бы отбрасывает политику в сторону. Для него торговля не пересекается с какими-либо межгосударственными конфликтами. Это здоровая и нормальная гражданская позиция. Тем не менее местному населению небезразличны позиции Китая на международной арене», – считает эксперт.

«Пекин всегда старался быть выше склок ведущих держав. Несмотря на это, общество убедилось, что подобная установка приводит к ущемлению прав самой КНР. Граждане начинают осознавать экономическую мощь своего государства, в связи с чем у них возникает закономерный вопрос – почему нас регулярно пытаются «подвинуть» с лидерских позиций», – заключил Маслов.

Ранее центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа опубликовал данные исследования «Китайский взгляд на международную безопасность». Политологи ведущего учебного заведения Поднебесной (среди выпускников вуза – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин) опросили сограждан, выявив основные тренды в восприятии обществом текущей международной обстановки.

80,1% респондентов обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине. Еще 11,7% участников заявили, что ответственность за начало вооруженного столкновения лежит на плечах офиса Зеленского.

46% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет отношения США и КНР ждут улучшения. Подобные данные, на первый взгляд, не совсем укладываются в устоявшееся мнение о том, что именно Вашингтон является основным инициатором международной нестабильности.

Кроме того, 78% опрошенных считают необходимым активизацию Пекина на внешнеполитическом контуре, а 90% опрошенных согласились с утверждением о том, что «КНР необходимо использовать войска за границей, если личная безопасность граждан страны находится под угрозой».