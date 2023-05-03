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3 мая, среда | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск дронов
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Дипломаты России в Польше рассказали о планах возложить венки 9 мая
Дипломаты России в Польше заявили о планах возложить венки 9 мая
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Дипломаты российского посольства в Польше заявили, что не будут отказываться от церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в День Победы.
Церемонию в этом году проведут без детей в целях безопасности, сообщили в посольстве ТАСС.
Напомним, в 2022 году в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венки. А в минувшую субботу полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве, потребовав от сотрудников покинуть его до 18.00. Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски после инцидента был вызван в МИД России.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России
Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
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Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.
Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.
Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.
Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС.
Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая.
Марочко: Масштабное контрнаступление ВСУ ожидается к 9 мая
Марочко: ВСУ могут начать масштабное контрнаступление к 9 мая
Украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности перейдут в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил ТАСС, что благоприятные погодные условия установятся к концу недели, что позволит ВСУ в полной мере применить натовское вооружение и технику.
По его словам, сейчас противник накапливает материально-технические средства, для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
С высокой долей вероятности, считает Марочко, противник попытается омрачить празднование Дня Победы.
Таким образом, заключил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, в конце этой – начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления украинскими боевиками активной фазы действий наступательного характера.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ.
Посол в Польше допустил вероятность разрыва дипотношений с Варшавой
Посол России в Польше Андреев допустил вероятность разрыва дипотношений с Варшавой
Российский посол в Польше Сергей Андреев на канале «Соловьев LIVE» допустил вероятность разрыва дипломатических отношений с Варшавой.
По его словам, к этому шагу Москва давно готова, это не вызывает каких-либо сожалений, работники посольства готовы уехать из Польши, это не вызывает сожаления ни у самого посла, ни у его коллег, передает ТАСС.
Также Андреев подчеркнул, что дипломаты России готовы к любым недружественным шагам со стороны Варшавы, а поэтому отнесутся к ним без лишних эмоций, сохраняя интересы Москвы.
Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.
Власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за георгиевскую ленту
Председатель парламента Молдавии Гросу пригрозил согражданам штрафами за ношение георгиевской ленты
В Молдавии всем, кто на 9 мая решит носить георгиевскую ленту, грозят штрафы, заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.
Гросу заявил, что постановление Конституционного суда страны, в котором говорится о правах граждан на самовыражение, «немного дезориентировало людей». По версии Гросу, некоторые из жителей Молдавии неправильно поняли постановление, передает ТАСС со ссылкой на PRO TV.
Гросу подчеркнул, что после постановления Конституционного суда в вопросе запрета георгиевской ленты «ничего не поменялось». Он заявил, что «все, кто будут демонстрировать этот символ агрессии, будут задокументированы и привлечены к ответственности, как в прошлом году».
Напомним, Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет георгиевской ленты является законным, но для наказания граждан правоохранители должны доказать, что ее ношение является пропагандой войны и агрессии.
19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Власти Молдавии 9 мая прошлого года привлекли к ответственности более 100 жителей, включая депутатов парламента и епископа, за ношение в День Победы георгиевской ленты.
Временный поверенный в делах Польши покинул здание МИД без комментариев
Временный поверенный в делах Польши Щлядевски покинул здание МИД без комментариев
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД России в связи с захватом школы при посольстве России, покинул здание российского дипведомства.
Отмечается, что в МИД России Щлядевски пробыл около 20 минут, и покинул здание без комментариев, передает ТАСС.
Временного поверенного Польши вызвали в российский МИД в связи с изъятием польскими властями здания школы при посольстве России.
Ранее посольство России в Польше передало в МИД страны ноту протеста в связи с захватом здания российской школы в Варшаве.
Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.
В Кремле оценили перспективы отношений России и Польши
Отношения России и Польши вряд ли станут позитивными, исходя из поведения Варшавы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что русофобия польских властей лишила их трезвости в подходе ко всему, связанному с Россией. Она же лишает их возможности делать какие-то внятные и продуманные действия, что не может оставаться без последствий, сообщает ТАСС.
Ранее посольство РФ в Польше передало в МИД страны ноту протеста в связи с захватом здания российской школы в Варшаве.
Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.
МИД заявил Польше протест в связи захватом здания школы при посольстве России
МИД: Временному поверенному в делах Польши Щлядевски выражен протест в связи с захватом здания школы при посольстве РФ
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В заявлении МИД России говорится, что данный вопиющий акт грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, поступок Варшавы Москва называет особенно циничным, поскольку он направлен против обучающихся в школе детей, которых власти Польши «нагло выставили на улицу».
Кроме того, польскому дипломату заявлено, что данный шаг стал очередным звеном в политике Варшавы, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права и направленной на то, чтобы досадить России и разрушить до основания отношения двух стран.
В МИДе напомнили, как в Польше занимались планомерным уничтожением советского мемориального наследия, о государственном покровительстве актов вандализма на воинских захоронениях, а также сознательной фальсификации истории Второй мировой войны.
Варшава, подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима. Кроме того, польские наемники отправляются на Украину. Варшава, сказано в заявлении, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России.
Данные шаги, говорится в сообщении, не останутся без ответа с российской стороны, реакция не заставит себя долго ждать.
«Вряд ли приходится рассчитывать на проявления разума польских властей, но исходим из того, что наши ответные меры все же заставят их задуматься о долгосрочных последствиях своей политики», – заключили в МИД.
Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД России в связи с захватом школы при посольстве России, покинул здание российского дипведомства, не предоставив никаких комментариев.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.
Песков не стал комментировать «непонятные заявления» Польши о «репарациях» со стороны России
Кремль не станет комментировать «непонятные заявления» из Польши о «репарациях», которых Варшава хочет добиться от Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Мы не хотели бы комментировать непонятные заявления», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее во вторник президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России.
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач сказал, что после успеха с Германией в вопросе выплаты репараций Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с Россией по аналогичному вопросу.
При этом сенатор Алексей Пушков называл планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
Кремль спросили об угрозе диверсий на 9 Мая
Песков: Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая
Киевский режим стоит за целым рядом терактов, планирует и дальше проводить свою линию, но спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможных провокациях и угрозах диверсий на 9 Мая, заявил, что в Кремле отдают себе отчет, что киевский режим, который стоит за терактами, продолжит и дальше проводить свою линию, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что для обеспечения безопасности на 9 Мая спецслужбами ведется сложная работа, делается все необходимое.
Ранее Песков заявил, что в ходе проведения парада Победы планируется усилить меры безопасности, планов по изменению мероприятий нет.
Захарова прокомментировала захват школы в Варшаве
Спикер МИД Захарова охарактеризовала захват школы в Варшаве как выход за рамки нормальности
Захват школы при посольстве России в Варшаве не просто пересекает красные линии, а выходит за рамки нормальности, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, такой шаг со стороны Польши не стал большим сюрпризом для Москвы, такое поведение – выходящее и пересекающее грани и красные линии то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности, передает радио Sputnik.
«Не цивилизованности, цивилизованного отношения друг к другу, а нормальности проявления, как, например, сейчас со школой», – подчеркнула дипломат.
Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.
Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая
Запрет или разрешение пользования беспилотниками на День Победы – это прерогатива специальных служб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это должны делать наши спецслужбы», – ответил Песков на вопрос, считает ли Кремль возможным запрет дронов на 9 Мая, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что именно спецслужбы занимаются обеспечением безопасности и охраной правопорядка, потому это «целиком и полностью их прерогатива».
Раритетные танки «Уралвагонзавода» подготовили к парадам Победы в городах России
В День Победы более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна «Уралвагонзавод» пройдут на праздничных парадах в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге.
Традиционно танки Т-З4 и самоходные артиллерийские установки принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна«Уралвагонзавод».
По словам директора по особым поручениям концерна, содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания, говорится в сообщении в Telegram-канале УВЗ.
Так, в Нижнем Тагиле в городском параде Победы примет участие танк Т-34-85, он сошел с конвейера завода в 1945 году. Танк остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны и стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.
Машины завода-танкограда откроют Парад Победы в Челябинске. Здесь ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» подготовил к участию в нем три исторические машины: танк Т-34, танк ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152.
В парке раритетов 61 БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100, часть из них примет участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга.
Волонтеры Победы начали раздавать красные гвоздики на улицах российских городов
В 76 регионах России стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Добровольцы выходят на центральные улицы городов, чтобы вручить цветок – один из символов Дня Победы.
Любой желающий может принять участие в акции, проводимой благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке ВОД «Волонтеры Победы» и «Молоды душой». Для этого необходимо встретиться на улице своего населенного пункта с добровольцем и, внеся пожертвование, получить символ поддержки ветеранов различных боевых действий, значок также можно приобрести на популярных маркетплейсах. Все собранные в рамках акции средства будут направлены на оказание медицинской помощи героям.
В рамках акции «Красная гвоздика» добровольцы выходят на центральные улицы городов, чтобы вручить один из символов Дня Победы – красную гвоздику. Также представители движения информируют об акции и жителей муниципалитетов и небольших населенных пунктов.
Так, в Чувашской Республике Волонтеры Победы подключились к проведению акции, помимо Чебоксар, в Алатырском, Ядринском муниципальных округах и городах Шумерля и Канаш.
В Камчатском крае представители движения решили объединить вручение красных гвоздик и георгиевских лент.
«Мы объединяем данные акции уже второй год подряд. Ведь у этих акций есть нечто общее: получая георгиевскую ленту, житель России соприкасается с подвигами наших предков и современников, а принимая участие в «Красной гвоздике», вносит свой вклад в заботу о героях», – рассказал региональный руководитель «Волонтеров Победы» в Камчатском крае Антон Ковалев.
К акции «Красная гвоздика» присоединяются местные жители городов, а также представители власти. В Ханты-Мансийском автономном округе в акции участвуют глава города Урай Тимур Закирзянов, а также сотрудники администрации и депутаты Госдумы.
Активно акция проходит и в других регионах России. Получить красную гвоздику можно будет из рук волонтеров Победы до 22 июня.
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