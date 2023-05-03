Дипломаты России в Польше рассказали о планах возложить венки 9 мая

Дипломаты России в Польше заявили о планах возложить венки 9 мая

Дипломаты российского посольства в Польше заявили, что не будут отказываться от церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в День Победы.

Церемонию в этом году проведут без детей в целях безопасности, сообщили в посольстве ТАСС.

Напомним, в 2022 году в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венки. А в минувшую субботу полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве, потребовав от сотрудников покинуть его до 18.00. Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски после инцидента был вызван в МИД России.