Мишустин оценил «инновационных овец» Карачаево-Черкесии

Премьер-министр Мишустин оценил поля, дороги и «инновационных овец» Карачаево-Черкесии

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о положительных впечатлениях от полей, дорог и «инновационных овец» Карачаево-Черкесии во время заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

По его словам, Карачаево-Черкесию в сторону Черкесска из Ставрополья, из Кавминвод политик облетел на вертолете с полпредом президента России в СКФО Юрием Чайкой, передает ТАСС.



Мишустин добавил, что во время осмотра полей не удалось заметить никаких неровных линий, поля и дороги выглядят идеально.

«Даже овцы, которые казались маленькими с вертолета, были какими-то, скажем так, инновационными. Очень красиво, очень в этом смысле аккуратно. Видно, что есть хозяева», – заметил он.

Кроме того, премьер отметил, что на этой территории наводится порядок, и мастер-планирование, а инвестиции в инфраструктуру дают результат.

«Эти места не уступят никакому мировому курорту по своей красоте», – резюмировал он.

Напомним, в среду Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Минеральные Воды, где осмотрел экспозиции Кавказской инвестиционной выставки в центре «МинводыЭКСПО», а также стенды Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, а также стенды Абхазии и АО «Кавказ РФ».