Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Минеральные воды

Премьер-министр Мишустин прибыл в рамках рабочей поездки в Минеральные воды

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Минеральные Воды в рамках поездки председателя правительства в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).

Уточняется, что Мишустин начнет рабочий визит с осмотра экспозиций Кавказской инвестиционной выставки в центре «МинводыЭКСПО», также осмотрит стенды Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, а также стенды Абхазии и АО «Кавказ РФ», передает ТАСС.

Планируется, что премьер примет участие в совещании с членами правкомиссии по вопросам экономического развития СКФО, а также встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Мишустин в положительном ключе отметил перспективы развития сотрудничества России и Южной Осетии в строительной сфере, отметив бурный рост стройки.

«По поручению российского лидера Владимира Путина опережающее строительство инфраструктуры происходит практически во всех регионах. Думаю, это хорошая основа для увеличения экспорта из южной республики в Россию», – подчеркнул он.

Кроме того, политик посетил стенд Северной Осетии и ознакомился с прорывными инициативами, в числе которых проекты по развитию агропромышленного комплекса, транспортно-логистического комплекса, туристического потенциала республики, а также проект по созданию форелевого хозяйства.

По итогам доклада главы Северной Осетии Сергея Меняйло, Мишустин положительно оценил рост инвестиций в регионе.

«Не может не радовать, что все проекты, о которых мы договаривались, реализуются, еще и с участием частного капитала», – резюмировал он.

Ранее Мишустин с рабочей поездкой посетил Черкесск, где осмотрел ряд предприятий и провел встречи с главой КЧР Рашидом Темрезовым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.