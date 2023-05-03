МИД отреагировал на сообщения о якобы российском корабле близ места подрыва «Севпотоков»

МИД раскритиковал публикации СМИ о якобы российском корабле близ места подрыва «Севпотоков»

Публикации западными СМИ о нахождении близ места подрыва «Северных потоков» российского корабля ничем не доказано и призваны только запутать ситуацию, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, первое, что хотел бы видеть обыватель – доказательство подобных заявлений, а в случае с датскими спецслужбами, которые отказываются обнародовать якобы имеющиеся снимки российского корабля в связи с «их чувствительным характером», становится ясной нацеленность не установить истину, а запутать ситуацию еще больше, передает РИА «Новости».

«Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что ведется расследование, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону», – подчеркнула дипломат.

Также Захарова заметила, что в период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал учебные маневры на морских полигонах, из чего следует, что российские корабли не могли находиться около места совершения теракта.

Представитель МИД отметила, что все мероприятия были дислоцированы на морских полигонах в восточной и центральной части Балтийского моря, а место подрыва газопровода находится в районе острова Борнхольм в западной части Балтийского моря, в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее в США признали, что расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» игнорируется Западом, поскольку является «неудобной правдой».

Напомним, Херш по итогам проведенного расследования пришел к выводу, что взрывчатку на «Северных потоках» установили водолазы США во время натовских учений. По данным Bloomberg, организаторы диверсий могли иметь доступ к быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место преступления.

