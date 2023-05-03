Причиной стрельбы в школе в Белграде назвали плохую оценку

Сербская пресса назвала плохую оценку причиной нападения на школу в Белграде

Школьник в сербской столице мог начать стрельбу в учебном заведении из-за провалов в успеваемости, сообщают местные средства массовой информации.

Учащийся мог напасть на школу в Белграде из-за плохой оценки, он получил единицу по истории, сообщает RT со ссылкой на сербскую прессу.

Между тем «Вечерние новости» сообщили, что напавший пришел в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова, передает ТАСС.

В одном из классов нашли рюкзак, в котором обнаружили бутылки с коктейлями Молотова.

Напомним, в школе в центре Белграда учащийся открыл стрельбу, его задержали. Жертвами нападения стали минимум девять человек.