Политолог объяснила высокий показатель средней продолжительности жизни в Якутии

Политолог Федорова рассказала о развитии транспортной и социальной сфер в Якутии

Экономика Якутии развивается хорошими темпами. Укрепляется и социальная сфера, в том числе медицина, что позволило регионудостигнуть средней средней продолжительности жизни выше, чем в целом по России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Путин на встрече с Николаевым обсудил социально-экономическое развитие Якутии.

«Якутия всегда была довольно суровым местом. И проблем, обусловленных климатическими условиями, там хватает. Но очевидно, что регион развивается весьма хорошими темпами. Например, сейчас решается вопрос с субсидированием авиаперевозок, что улучшит транспортную доступность региона», – рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«Также важна тема со строительством Ленского моста, который объединит федеральную трассу «Вилюй» с дорогами «Лена» и «Колыма». Если же говорить об экономике Якутии в целом, то сейчас она составляет чуть ли не четверть всего ВРП Дальневосточного федерального округа. В принципе, даже один этот показатель говорит о развитии республики и эффективности властей региона», – отметила собеседница.

«Еще один показатель хорошей работы региональных властей – сокращение площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом площадь уменьшилась в 14 раз – до 500 тыс. гектаров. Это вообще исторический минимум за все время наблюдений», – напомнила аналитик.

«Касательно социальной сферы, нужно отметить также беспрецедентный для региона показатель: средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране, составив 72,9 года. Этого удалось достичь в том числе благодаря развитию медицинской сферы в республике», – подчеркнула эксперт.

«Николаев на встрече с Путиным получил одобрение на выдвижение на второй срок. Это значит, что федеральный центр позитивно оценивает результаты работы республиканской власти в течение последних пяти лет и ждет от Николаева, что регион будет развиваться в том же векторе», – подытожила Федорова.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, по словам которого, главная задача властей региона в том, чтобы республика оставалась крепким экономическим тылом страны.

«Я знаком со всеми положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует – у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения», – отметил Путин. Николаев указал, что это стало результатом в том числе выплат по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.



«Владимир Владимирович, и [еще] одна хорошая новость: впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни, а за 2022 год у нас – 72,9 [года]», – подчеркнул Николаев.

Также глава региона рассказал про развитие угольной сферы. «Мы в 2017 году добывали 16 млн тонн угля, а в прошлом году мы добыли 39 млн тонн. В первую очередь это «Эльгауголь» – за 24 млн тонн, «Колмар» и «Якутуголь». «Эльгауголь» строит частную тихоокеанскую железную дорогу через Хабаровский край. Строится глубоководный порт на 30 млн тонн, более десяти обогатительных фабрик. Я считаю, что это самая крупная промышленная стройка у нас в стране», – сказал Николаев.

Также он рассказал про прокладку волоконно-оптической линии связи во все арктические районы. «Глобальный проект – он стоит где-то 10 млрд рублей. Хотим в течение трех лет выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с океанским кабелем вдоль Северного морского пути. С точки зрения безопасности это повысит всю связанность нашей территории», – заметил глава региона.

Ранее в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, эта сфера вносит огромный вклад в развитие всего региона и решение одной из главных проблем Дальнего Востока – оттока населения.

«Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый поселок. Если бы в Якутии добывали только алмазы круглогодично, то никакого расцвета там бы не было. А мы видим совершенно другую картину на примере республики, которую возглавляет Айсен Сергеевич», – подчеркнул Новиков.