Российские войска отразили атаки украинских диверсионно-штурмовых групп

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Астафьев сообщил об отражении украинских атак на двух направлениях

На александро-артемовском и авдеевском направлениях отражены атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск Вадим Астафьев.

Российская артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины у Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. У Орехово-Васильевки российский «Солнцепек» уничтожил силы ВСУ из 56-й отдельной мотопехотной бригады. Также в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожены две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на запорожском направлении российские минометы «Тюльпан» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ у населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка, а у Каменского российская артиллерия уничтожила два минометных расчета украинских войск, передает ТАСС.

Командир расчета ТОС-1А «Солнцепек» ЗВО сообщил об уничтожении одним термобарическим снарядом украинского опорного пункта с личным составом на сватовском направлении в Донбассе. По его словам, «средний расход по цели – один-два (термобарических) снаряда, так как появился боевой опыт, увеличилась точность, стали работать гораздо эффективней».

Командир расчета самоходного миномета «Тюльпан» с позывным «Связист» рассказал об уничтожении командного-наблюдательного пункта ВСУ, который находился в многоэтажном здании. Использовали корректируемые снаряды 3Ф5 – «Смельчак». Сообщается, что для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке расчеты «Тюльпана» используют мины 3Ф2 – «Дельфин».

Также Минобороны России рассказало в Telegram, как в ходе ведения боевого дежурства расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, выполнявшую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории. Экипаж боевой машины выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении.

Напомним, на окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы.