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Румыния осудила президента Венгрии из-за слов о Трансильвании
Заявление президента Венгрии Новак о Трансильвании вызвало недовольство МИД Румынии
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МИД Румынии выразил «твердое неодобрение» в связи с заявлением президента Венгрии Каталин Новак о Трансильвании, история которой остается болезненным вопросом в румыно-венгерских отношениях.
МИД подчеркнул, что Румыния не раз призывала венгерских официальных лиц и политиков к сдержанности в ходе их «частных визитов в Румынию». МИД пожаловался на «неадекватные публичные высказывания, в том числе касающиеся исторического региона Румынии», передает ТАСС.
Новак посетила церковь в городе Мьеркуря-Чук и приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук (уезд Харгита в исторической области Трансильвания). В конце мероприятия традиционно прозвучали гимны Венгрии и секуев – этнически близкого к венграм национального меньшинства. В соцсетях Новак опубликовала строку из гимна секуев: «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!».
Трансильвания была передана Румынии по итогам Первой мировой войны. Сейчас в Румынии живет примерно 1,2 млн этнических венгров, большинство – в Трансильвании.
Напомним, осенью жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле
Советская и российская певица Алла Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.
Пугачева вышла на сцену, она подержалась за руку с вокалистом группы Андреем Макаревичем (иноагент), передает «Московский комсомолец».
Концерт прошел в населенном пункте Кесария на открытой площадке, он приурочен к 54-летнему юбилею музыкального коллектива.
Пугачева появилась на сцене в тот момент, когда там звучала фонограмма песни «Я сюда еще вернусь». Ряд блогеров обратил внимание, что артистка выглядит слишком худой, указало издание.
Ранее в пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.
Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Роберта Кеннеди
Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так
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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.
По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».
Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.
Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала, как ее удерживали в заложниках
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Раненная при атаке украинской ДРГ жительница Белгородской области, чьего мужа убили диверсанты, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал, что посетил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.
Он рассказал, что тяжело пришлось жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. По словам Гладкова, женщина находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить.
«В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы, со свой стороны, обязательно поможем», – написал Гладков.
Также он рассказал о детях из Шебекино. Мальчик получил контузию, девочка также получила серьезное ранение в результате прилета снаряда.
Главков навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».
В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.
До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar
Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.
Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Росси сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.
По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.
Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.
В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией
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В Германии власти примут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий, заявили в посольстве ФРГ в Москве.
В посольстве сообщили, что в июне в силу вступают ограничения, установленные российской стороной. Они коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это решение Москвы обяжет Германию серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям.
В посольстве подчеркнули, что Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике.
Напомним, МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины
NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины
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Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.
Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии. При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.
Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.
Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.
Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр.
Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт
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Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.
Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.
По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.
При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.
По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.
Французы освистали украинку Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке
СМИ: Болельщики освистали украинку Костюк из-за отказа пожимать руку Соболенко после матча «Ролан Гаррос»
Украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны зрителей на матче «Ролан Гаррос» за отказ пожать руку Арине Соболенко из Белоруссии, сообщили СМИ.
Как сообщает «Советский спорт», Костюк уступила Соболенко со счетом 3:6, 2:6 и после окончания матча отказалась пожимать руку сопернице. Французская публика освистала украинку.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
Пискарев: Сенатор Грэм словами о россиянах раскрыл самую страшную тайну Вашингтона
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Сенатор Линдси Грэма словами об «инвестициях в смерть россиян» раскрыл самую страшную тайну Вашингтона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Впрочем, она давно уже стала «секретом Полишинеля» – именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия. И именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии Госдумы.
По его словам, «Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы».
Вот и сейчас, поддерживая и накачивая оружием бандеровскую Украину, США надеются решить свои финансовые проблемы, ослабив Европу и уничтожив Россию. Но сколько бы не твердил Линдси Грэм свои заклинания, враг не пройдет. Американскому сенатору стоит хорошенько изучить нашу историю», – заключил Пискарев.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
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Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».
На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.
Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.
Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.
Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.
Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.
Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.
Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
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Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.
Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.
«Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».
Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».
Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».
В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.
Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.