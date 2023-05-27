В МИД призвали россиян учитывать все риски при поездках в Молдавию

Онищенко назвал чипы для мозга прорывом в медицине

Онищенко прокомментировал разрешение американских властей Маску испытывать чипы для мозга на людях

Разрешение властей США компании предпринимателя Илона Маска испытывать чипы для мозга на людях может только радовать. Это означает, что технология, которая может помочь многим людям, уже готова, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его словам, должна быть защита от стороннего воздействия на людей с чипами в мозгу.

Американские власти разрешили компании по производству чипов для мозга Neuralink, сооснователем которой является предприниматель Илон Маск, начать первое клиническое исследование на людях. В компании сообщили, что это «важный первый шаг», отметив, что в будущем развитие данной технологии поможет многим людям.



«Это испытания новых методов для лечебных целей, без этого никуда. Такие сообщения могут только радовать, ведь это означает, что технология полностью готова. Это развитие, новые возможности и новые открытия», – говорит Онищенко.

По его словам, если испытания пройдут успешно, то данная технология может стать прорывом в медицине. Так, например, будут придумываться и появляться все новые и новые идеи использования чипов, в том числе в быту, возможно будет социализировать некоторую категорию людей.

«Если это будет внедряться неподвижному инвалиду, который сможет с помощью импульсов включать и выключать, например, какую-то технику дома, то это же будет просто отлично. У нас же есть технология «умный дом», вот с ней смогут взаимодействовать. Если для таких людей будет созданы такие условия, они смогут с помощью умственной деятельности все это регулировать, а это огромные возможности», – считает врач.

Единственное, чего опасается собеседник, это стороннее воздействие на людей с такими чипами в мозгу. Он подчеркивает, что технология, безусловно, придумана из благих целей, однако злоумышленников тоже много. Для того чтобы избежать каких-либо инцидентов со взломами чипов, находящихся в мозгу людей, необходимо параллельно разрабатывать систему безопасности.

«В принципе, это движение в правильном направлении. Эти возможности нужно использовать для медицины, они особенно нужны. И я надеюсь, что все это будет делаться в соответствии с национальным законодательством. Пока то, что я вижу, это серьезный шаг к социализации инвалидов в первую очередь», – заключил Онищенко.

В январе прошлого года СМИ сообщили, что в Neuralink появилась вакансия директора клинических испытаний. Эксперты пришли к выводу, что компания вскоре начнет подготовку испытаний на людях.