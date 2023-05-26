В Москве завершился образовательный проект «Развивайся в профессии»

Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) состоялся финальный этап образовательного проекта в области креативных индустрий «Развивайся в профессии». В проекте приняли участие более тысячи представителей талантливой молодежи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Проект был направлен на выявление, развитие и интеграцию в индустрии перспективных представителей творческих бэкстейдж-профессий. В первых онлайн-этапах приняли участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, которые смогли прослушать образовательных курс от ведущих экспертов ArtMasters по одной из выбранных компетенций: сценарист, режиссер монтажа, клипмейкер, специалист компьютерной графики, веб-дизайнер, видеооператор.

20 лучших слушателей в каждой компетенции по итогам тестирования отправились на очное обучение в Академию творческих индустрий «Меганом». Обучение в Академии состояло из цикла лекций, мастер-классов, практических и самостоятельных заданий. А также участников путем жеребьевки разделили на команды для выполнения финального задания: сценаристы разрабатывали сценарий для короткометражного фильма, веб-дизайнеры – лендинговые страницы для различных творческих профессий, а команда, состоящая из клипмейкеров, операторов, режиссеров монтажа и специалистов компьютерной графики, – над музыкальными клипами.

Затем участники отправились в Москву для презентации своих работ. Помимо подготовки к презентации, участники посетили экскурсии по ведущим индустриальным производственным площадкам креативных индустрий, среди которых Школа дизайна Высшей школы экономики, Московский музей дизайна, Российская государственная библиотека, киноконцерн «Мосфильм», киностудия «Союзмультфильм» и др.

«Перед вами открывается огромное количество возможностей по совершенствованию своих навыков и компетенций, по совместным проектам и коллаборациям. В нашей стране существует целый ряд фондов, которые помогают талантливой и активной молодежи развиваться и совершенствоваться в профессии», – отметил заместитель начальника управления президента по общественным проектам, зампредседателя Оргкомитета Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Александр Журавский.

Участникам, предоставившим документ о профессиональном образовании, были выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Участникам, не предоставившим документ о профессиональном образовании, выданы сертификаты о прохождении обучения.

«На днях завершается прием заявок на Чемпионат ArtMasters, а для десяти лучших участников по результатам презентации в каждой компетенции мы приготовили особый бонус – возможность автоматически попасть в квалификационный этап чемпионата и побороться за призовые места с лучшими молодыми специалистами России и мира», – добавил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

«Большая часть наших участников впервые взяли в руки камеру, не умели работать ни в одной графической программе и тем более не сталкивались с командной работой по продакшену. Тот результат, которого им удалось достичь под чутким руководством экспертов за столь короткое время, можно назвать настоящим волшебством. Работы продуманные, чистые, качественно сделанные. Уверен, ребят ждет большое профессиональное будущее», – отметила руководитель проекта, директор Академии АртМастерс Елена Капура.