В Тбилиси намерены разобраться с Киевом после завершения военных действий

Грузия намерена нормализовать отношения с Украиной, резко ухудшившиеся из-за недовольства Киева отказом Тбилиси ввести санкции против Москвы, после завершения военных действий и с возможным требованием извинений от украинской стороны за несправедливое отношение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения военных действий «между нами будет разговор, почему в этот кризисный период так вели себя по отношению к грузинскому народу некоторые украинские чиновники».

«Народ Грузии такого отношения к себе не заслужил», – сказал он, комментируя возможность введения Украиной санкций против бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили.

«По отношению к Украине народ Грузии солидарен, а вот заявления некоторых украинских политиков для нас являются неприемлемыми, и с этим мы разберемся», – сказал Папуашвили.

«Бидзина Иванишвили является частью грузинского народа», – отметил председатель парламента Грузии.

Тбилиси утверждает, что Киев хочет от грузин открытия «второго фронта» против Москвы. Грузия участвует во всех международных рестрикциях против России, не вводя при этом санкций на двусторонней основе. Недовольный Киев отозвал посла из Тбилиси.