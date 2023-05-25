Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий к Армении

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

После основной части заседания Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись репликами по вопросам урегулирования отношений между двумя республиками.

Алиев заявил, что «таких (территориальных – прим. ВЗГЛЯД) претензий [к Армении] у нас нет». В ответ на замечание Пашиняна по поводу слов Алиева о коридоре через Армению, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, президент Азербайджана пояснил, что использованное им слово «коридор» не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, заявил Алиев.

«Точно так же я использовал [слово «коридор»] применительно к коридору «Север – Юг», точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток – Запад», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах.

В четверг ожидаются отдельные встречи президента Владимира Путина с Пашиняном и Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров.