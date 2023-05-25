Радикалы повредили автобус российских танцоров в Тбилиси

Автобус народного ансамбля уральского танца «Калинушка» забросали яйцами в Тбилиси, облили краской и исписали нецензурными надписями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ответственность за это взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»), мотивировав свои действия, в частности, тем, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле».

«Таким не место в Тбилиси», – заявили в «Сирцхвилии!»

Радикалы также отметили, что «Калинушка» поддерживает проведение СВО на Украине.

В начале мая автобус с российскими номерными знаками, припаркованный в центре Тбилиси у Дворца спорта, облили красной краской и исписали нецензурными словами. Группа радикально настроенной молодежи в течение нескольких часов протестовала у автобуса, объясняя это тем, что на лобовом стекле был значок «Службы безопасности президента Российской Федерации». Несмотря на появление полиции, антироссийские активисты облили автобус краской и забросали яйцами.