В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки в результате ударов авиации и огня артиллерии ВС России ВСУ лишились до 270 солдат.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, было уничтожено два склада с боеприпасами, передает Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении в районах населенных пунктов ДНР были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки Киев потерял на этом направлении до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение противнику в нескольких населенных пунктах. Было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесены удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка ДНР, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области. За сутки на этих направлениях потери ВСУ составили до 110 военнослужащих.

На Херсонском направлении уничтожено до 25 солдат, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

За сутки ПВО России перехватила восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9298 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 447 единиц специальной военной автомобильной техники.